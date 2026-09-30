Devriye gezen belediye personeli suda çırpınan yavruyu son anda kurtardı

Kayseri'de doğa fotoğrafçılarının ve turistlerin uğrak noktası olan Hürmetçi Sazlığı'nda suya düşen manda yavrusu ölümle burun buruna geldi. Çevrede görev yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli Bekir Erdem, çırpınan hayvanı son anda fark ederek sudan çıkardı.

DEVRİYE SIRASINDA FARK ETTİ

Olay, koruma altındaki sulak alanda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bölgedeki yılkı atlarının yem ve su kontrolünü gerçekleştiren Erdem, sazlıkların arasındaki su birikintisinde çaresizce çırpınan yavruyu gördü. Hızla suyun kenarına yönelen belediye çalışanı, çamura saplanan hayvanı kıyıya doğru çekerek güvenli alana ulaştırdı.

KUCAĞINA ALIP KARAYA ÇIKARDI

Kurtarma anları bölgeyi ziyaret eden bir doğaseverin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde görevlinin sudan çekip çıkardığı minik mandayı kucağına alarak güvenli bölgeye taşıdığı anlar yer aldı.

DAHA ÖNCE TAYI DA KURTARMIŞTI

Yılkı atlarından sorumlu personelin sulak alandaki ilk müdahalesi bu olay olmadı. Erdem, daha önceki devriyelerinden birinde de yine suya düşen bir tayı suya atlayarak karaya çıkarmıştı.

Doğal yaşamı koruma görevini sürdüren personelin özverili çabası bölge halkından büyük takdir topladı.

(DHA)