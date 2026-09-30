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Devriye gezen belediye personeli suda çırpınan yavruyu son anda kurtardı

Kayseri Hürmetçi Sazlığı'nda suya düşen manda yavrusunun imdadına belediye personeli koştu. Yılkı atlarından sorumlu Bekir Erdem, devriye sırasında çırpınan yavruyu kucağına alarak kurtardı; o anlar kameralara yansıdı.

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Kayseri'de doğa fotoğrafçılarının ve turistlerin uğrak noktası olan Hürmetçi Sazlığı'nda suya düşen manda yavrusu ölümle burun buruna geldi. Çevrede görev yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli Bekir Erdem, çırpınan hayvanı son anda fark ederek sudan çıkardı.

Devriye gezen belediye personeli suda çırpınan yavruyu son anda kurtardı - Resim : 1

DEVRİYE SIRASINDA FARK ETTİ

Olay, koruma altındaki sulak alanda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bölgedeki yılkı atlarının yem ve su kontrolünü gerçekleştiren Erdem, sazlıkların arasındaki su birikintisinde çaresizce çırpınan yavruyu gördü. Hızla suyun kenarına yönelen belediye çalışanı, çamura saplanan hayvanı kıyıya doğru çekerek güvenli alana ulaştırdı.

Devriye gezen belediye personeli suda çırpınan yavruyu son anda kurtardı - Resim : 2

KUCAĞINA ALIP KARAYA ÇIKARDI

Kurtarma anları bölgeyi ziyaret eden bir doğaseverin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde görevlinin sudan çekip çıkardığı minik mandayı kucağına alarak güvenli bölgeye taşıdığı anlar yer aldı.

Devriye gezen belediye personeli suda çırpınan yavruyu son anda kurtardı - Resim : 3

DAHA ÖNCE TAYI DA KURTARMIŞTI

Yılkı atlarından sorumlu personelin sulak alandaki ilk müdahalesi bu olay olmadı. Erdem, daha önceki devriyelerinden birinde de yine suya düşen bir tayı suya atlayarak karaya çıkarmıştı.

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Doğal yaşamı koruma görevini sürdüren personelin özverili çabası bölge halkından büyük takdir topladı.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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