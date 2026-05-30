Dervişoğlu'ndan İmamoğlu ailesine bayram ziyareti

Bayramın son gününde Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu ile bir araya gelen Dervişoğlu, ailenin yalnız olmadığını göstermek amacıyla ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Tutukluluğun ardından ilk Ramazan Bayramı'nda da aileyi ziyaret ettiğini hatırlatan Dervişoğlu, "Böyle günlerde insanların evlatlarından ayrı bayram geçirmesinin ne kadar yürek yakıcı olduğunun bilinmesini istiyorum. Burada bulunmamın sebebi İmamoğlu ailesinin yalnız olmadığını göstermektir. İnşallah önümüzdeki bayram hep birlikte oluruz" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN TARTIŞMASINA SERT TEPKİ

Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye" başlığı altında yürütülen süreç kapsamında bazı yasal düzenlemelerin gündeme geleceği yönündeki iddialar ve DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan'ın, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yasa tasarılarını inceleyebileceğine yönelik açıklamalarına da tepki gösterdi.

Bu yaklaşımın kabul edilemez olduğunu savunan Dervişoğlu, bir terör hükümlüsünün yasa taslakları üzerinde söz sahibi gibi gösterilmesinin demokratik sistem açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu belirtti.

'TBMM'YE KAYYUM ATAMA GİRİŞİMİ'

Dervişoğlu, söz konusu tartışmaların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesini tartışmalı hale getirdiğini öne sürerek, "Nasıl demokrasiye kayyum atandıysa, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de İmralı'daki cani başının kayyum atanması anlamına gelir" dedi.

Yaşananları "TBMM'ye kayyum atama girişimi" olarak değerlendirdiğini ifade eden Dervişoğlu, Meclis'in hiçbir kişi veya yapının vesayeti altına sokulamayacağını söyledi.

DEM Partili Buldan'ın açıklamalarını da eleştiren Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği makamında bulunan bir ismin Meclis'in iradesini tartışmaya açacak ifadeler kullanmaması gerektiğini savundu.

Dervişoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi şerefini, haysiyetini ve onurunu her şartta koruyabilecek yüce bir kurumdur. Bunu kimse unutmamalıdır" diye konuştu.