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Derede gizemli ölüm: 61 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 61 yaşındaki Ahmet İrfan’ın cansız bedeni derede bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edilirken, İrfan’ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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Derede gizemli ölüm: 61 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde derede hareketsiz halde bulunan 61 yaşındaki Ahmet İrfan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İrfan’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

DEREDE HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, saat 18.00 sıralarında Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi’nde meydana geldi. Dere içerisinde bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde dere içerisindeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Derede gizemli ölüm: 61 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu - Resim : 1

CANSIZ BEDENİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yapılan araştırmada hayatını kaybeden kişinin Ahmet İrfan olduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmasıyla dereden çıkarılan İrfan’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Ahmet İrfan’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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