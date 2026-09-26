Denizde İHA bulundu! İnceleme başlatıldı

Samsun'un Yakakent ilçesinde deniz yüzeyinde insansız hava aracına (İHA) ait parça bulundu.

Olay, Dikmen mevkisi açıklarında meydana geldi. Denizde bir cisim gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, cismin İHA'ya ait kuyruk parçası olduğunu belirledi.

EKİPLER OLAY YERİNDEN ALDI

Ekipler, parçayı bulunduğu noktadan alarak incelenmek üzere ilgili birimlere teslim etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Parçanın hangi insansız hava aracına (İHA) ait olduğu ve denize nasıl düştüğü araştırılıyor.

Yetkililer, parçanın özelliklerinin incelenmesi için çalışma başlatırken, olayın nedenine ilişkin detayların yapılacak incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor. Bölgedeki ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. (DHA)