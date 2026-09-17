Husilerden Suudi Arabistan'a İHA saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

Yemen’de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan’ın desteklediği Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmalar hız kazanırken, gerilim Suudi Arabistan topraklarında da can kaybına yol açtı.

Suudi Arabistanlı yetkililerin açıklamasına göre, Husiler tarafından fırlatıldığı belirtilen bir insansız hava aracı (İHA), Taif kenti üzerinde hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. İHA’nın havada imha edilmesinin ardından düşen enkaz ve şarapnel parçaları çevredeki bölgeye yayıldı.

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Suudi Sivil Savunma birimleri, yaralıların tedavi altına alındığını bildirdi.

GERİLİM ÜÇ KENTE YAYILMIŞTI

Taif’teki son olay, son günlerde Suudi Arabistan’a yönelik saldırıların ardından geldi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun açıklamasına göre 14 Eylül'de Husiler tarafından Khamis Mushait, Abha ve Taif kentlerine balistik füze ve İHA saldırıları düzenlendi. Saldırılarda 13 sivil yaralanırken 7 ev ve 2 araçta hasar meydana geldi.

RİYAD'DAN MİSİLLEME UYARISI

Riyad yönetimi, saldırıların ardından Husilere karşı "kararlı" karşılık verileceğini açıkladı. Suudi koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sivilleri ve ülkenin altyapısını korumak amacıyla gerekli operasyonel önlemlerin alınacağını söyledi.

Gerilim bununla da sınırlı kalmadı. Suudi hava savunması önceki gün Mekke yönünde ilerlediği belirtilen başka bir İHA'yı da etkisiz hale getirdi. Suudi makamları aracın Mekke'nin yasak hava sahasına girmeden önce vurulduğunu açıklarken, Husiler saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddiasını reddetti.