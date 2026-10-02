Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı: Sanat ve cemiyet dünyası cenazede buluştu

Vepa Şirketler Grubu’nun kurucusu merhum Vedat Öztarhan’ın eşi, iş insanları Önder ve Tuncer Öztarhan’ın annesi Deniz Öztarhan, 82 yaşında hayatını kaybetti. Öztarhan, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene sanat, magazin ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış isim katılarak Öztarhan ailesinin acısını paylaştı.

Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre, iş ve cemiyet hayatının tanınmış ailelerinden Öztarhan ailesinin büyüğü Deniz Öztarhan’ın vefatı, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Merhum Vedat Öztarhan’ın eşi olan Deniz Öztarhan, aynı zamanda iş dünyasında faaliyet gösteren Önder ve Tuncer Öztarhan’ın annesiydi.

ZİNCİRLİKUYU CAMİİ’NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

82 yaşında yaşamını yitiren Deniz Öztarhan için Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları, dostları ve iş dünyasından isimler katıldı.

Cenaze namazının ardından Deniz Öztarhan’ın naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü. Öztarhan, burada dualar eşliğinde toprağa verildi. Tören boyunca aile yakınları ve sevenleri, merhumeye son görevlerini yerine getirdi.

ÖNDER VE TUNCER ÖZTARHAN TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Deniz Öztarhan’ın oğulları Önder ve Tuncer Öztarhan, annelerinin cenaze töreninde hazır bulundu. Kardeşler, camiye gelen dostlarının ve yakınlarının başsağlığı dileklerini kabul etti.

Öztarhan ailesini bu acı günlerinde yalnız bırakmayan davetliler, aileye taziyelerini ileterek destek oldu. İş ve cemiyet hayatından çok sayıda kişinin katıldığı tören, aile üyeleri ve yakın çevreleri için duygusal anlara sahne oldu.

ÜNLÜ İSİMLER CENAZEDE BİR ARAYA GELDİ

Deniz Öztarhan’ın cenaze törenine sanat, televizyon, müzik ve cemiyet dünyasından birçok tanınmış isim katıldı. Ünlü isimler, Öztarhan ailesine başsağlığı dileklerini ileterek bu zor günlerinde ailenin yanında yer aldı.

Cenazeye katılanlar arasında oyuncu Nevra Serezli, oyuncu Beren Saat ve müzisyen Kenan Doğulu da vardı. Müzik dünyasından Can Bonomo ve Gökhan Özoğuz da törende yer alan isimler arasındaydı.

Oyuncular Barış Arduç, Kaan Yıldırım, Aras Bulut İynemli ve Tolga Sarıtaş da Deniz Öztarhan’ı son yolculuğuna uğurlamak üzere Zincirlikuyu Camii’ne geldi.

Cemiyet hayatından Elif Dürüst ve Zehra Aslı Gümüşel ile gazeteci Nazlı Çelik de cenazeye katılan isimler arasında yer aldı. Tolga Sarıtaş ise törene Zeynep Mayruk ile birlikte katıldı.Deniz Öztarhan’ın Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilmesiyle birlikte aile yakınları ve sevenleri, kendisine son görevlerini yerine getirdi.