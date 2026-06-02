Çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

İstanbul Bahçelievler'de, sokakta yürüdüğü sırada çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki Omran Bitar, kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü Enver D.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

SOKAKTA YÜRÜRKEN KAMYON ÇARPTI

Kaza, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Kocasinan Merkez Mahallesi Köyiçi Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, çöp toplamak için ara sokağa giren Enver D. idaresindeki 34 MDT 306 plakalı çöp kamyonu, bu sırada sokakta yürüyen 7 yaşındaki Omran Bitar'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle küçük çocuk yola savruldu. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Omran'ı ambulansla Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

2 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ

Hastanede tedavi altına alınan Omran Bitar, 2 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından ilk olarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen şoför Enver D. hakkında, küçük çocuğun vefatı üzerine gözaltı kararı verildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

"ÇARPTIKTAN SONRA 10 METRE DAHA İLERLEDİ"

Hayatını kaybeden Omran'ın babası Alaa Bitar, sürücünün sokakta çok süratli ilerlediğini öne sürerek yaşadıkları acıyı şu sözlerle dile getirdi: