Çarpıp kaçan alkollü sürücü aracında uyurken yakalandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen olayda, 32 yaşındaki Sabri E. aracı ile park halindeki otomobile çarptı, ardından çarpıp kaçarak oradan uzaklaştı.

Sürücüde 2.76 promil alkol olduğu tespit edildi, ayrıca 25 bin TL para cezası uygulanarak, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Daha sonra sürücü, aracının içinde uyurken yakalandı.

Olay gece saat 00.30 sularında Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

ARACA ÇARPIP KAÇMIŞ

Ekiplerin incelemesi sonucunda, park halindeki araca otomobili ile çarpan sürücünün olay yerinden aracıyla kaçtığı belirlendi. Ekipler, kaçan sürücünün aracını Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Akif Karşı Sokak'ta bir sitenin içinde park halinde tespit etti. Sürücü koltuğunda uyuyan 32 yaşındaki Sabri E., polis ekipleri tarafından uyandırılarak arabadan indirdi.

ÖNCE İNKÂR EDİP SONRA İTİRAF ETTİ

İlk başta aracı kullanmadığını iddia eden alkollü sürücü Sabri E., "Reis vallahi billahi ben sağ koltuktaydım. Kimin sürdüğünü söyleyemem" dedikten bir süre sonra aracı kullandığını itiraf etti.

Ardından ekipler sürücüye alkol testi uyguladı, ancak sürücü alkolmetreyi doğru şekilde üflemekte zorlandı. Dakikalar süren uğraşların sonucunda ölçümde, Sabri E.'nin 2.76 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira idari para cezası uygulandı, öte yandan ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Sabri E., polis merkezinde ifadesi alınmak için götürüldü. Olayla ilgili inceleme çalışmaları hâlâ devam ediyor. (DHA)