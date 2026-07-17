Çocuk uzvunu kaybetmişti: 'Kaçak sünnet' davasında mütalaa açıklandı

Kayseri Develi'de özel bir sağlık kabininde hatalı sünnet sonucu uzvunu kaybeden 7 yaşındaki F.E.B.'nin davasında sona yaklaşıldı. Develi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, yaşanan tıbbi skandalın detayları tekrar ele alındı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, yargılanan 3 sanığın "Bilinçli taksirle hayati tehlike geçirecek ve uzuv kaybına neden olacak şekilde yaralama" ile "1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 25'nci maddesi" uyarınca cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme ise sanıkların adli kontrol şartlarının devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Sanıklar ise mahkemedeki ifadelerinde suçlamaları reddetti. Sanık H.Ç. kendisini doktor olarak tanıtmadığını iddia ederek, "Ben sadece pansuman yaptım. Sadece üzerime düşen tıbbi müdahaleyi yaptım. 30 yıldır meslekteyim 14 yıldır ameliyathanelerde çalıştım." şeklinde savunma yaptı.

Diğer sanıklar S.T. ve S.D. ise sünnet işlemini gerçekleştirmediklerini ve mağdur çocukla herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını ileri sürdüler.

"ÇOCUĞUMUN UZVU GİTTİ, 13-14 KEZ AMELİYAT OLDU"

Mağdur çocuğun babası Y.B. ise yaşadıkları süreci gözyaşları içinde anlatarak, "Fakülte hastanelerinde kan kustuk. Benim çocuğum ne olacak. Benim çocuğumun canı ucuz değil. Çocuğumun uzvu gitti. Bizim her günümüz zehir. Çocuğum sondayla geziyor. Çocuğum 13-14 kez ameliyat oldu." dedi.

Müşteki avukatı Adem Can, sağlık kabininde cerrahi müdahale yapılmasının kanunen yasak olduğunu hatırlatarak, sanıkların yetkisiz ve belgesiz bir işlemle çocuğun uzvunu kaybetmesine ve hayati tehlike yaşamasına neden olduklarını vurguladı.

SANIKLAR İÇİN YURT DIŞI YASAĞI DEVAM ETTİ, DURUŞMA ERTELENDİ

Avukat Can, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere süre isteyince mahkeme, sanıkların yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartlarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Ağustos 2024'te Develi'deki özel bir sağlık kabininde sünnet edilen çocukta kangren komplikasyonu gelişmesi üzerine 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "taksirle yaralama" ve "mağdurun duyuları ya da organlarından birinin işlevini yitirmesi" suçlamalarıyla hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargılama süreci başlatılmıştı. (AA)