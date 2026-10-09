Çifte vatandaşlara askerlik muafiyeti yolda: Düzenleme için düğmeye basıldı

Yurt dışında ikamet eden ve çifte vatandaşlık statüsünde bulunan Türk vatandaşlarının uzun süredir gündemde olan askerlik yükümlülüklerine dair yeni bir yasal süreç başlıyor. Hazırlanan yeni kanun teklifiyle birlikte, yurt dışındaki askerlik hizmetinin Türkiye'de de geçerli sayılmasına yönelik adımlar resmiyet kazanıyor.

KONU MYK TOPLANTISINDA MASAYA YATIRILDI

Söz konusu düzenlemeye ilişkin detaylar, AKP'nin son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında değerlendirildi. Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre toplantı kapsamında AKP Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Yapılan sunumda, yurt dışında yaşayan çifte vatandaşların askerlik sorununun bu yasama döneminde çözüme kavuşturulması yönünde karar alındığı belirtildi.

TBMM'YE GELECEK TEKLİF NELERİ KAPSIYOR?

Önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması beklenen kanun teklifi, çifte vatandaşların mükerrer askerlik yapmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde, ikamet ettiği ve vatandaşı olduğu ülkede zorunlu askerlik hizmetini tamamlamış olan çifte vatandaşlar, Türkiye'de yeniden askerlik hizmeti yapmakla yükümlü tutulmayacak.

SEÇİM VAATLERİ ARASINDAYDI

Hayata geçirilmesi planlanan bu düzenleme, daha önce 14 Mayıs 2023 genel seçimleri öncesinde kamuoyuna duyurulmuştu.

Kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından komisyon ve Genel Kurul aşamalarındaki görüşme takviminin netleşmesi bekleniyor.