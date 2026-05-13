CHP'li belediye başkanına yumruklu saldırı!

Eskişehir'de CHP'li Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, belediye hizmet binasında muhtarlarla bir araya geldi.

BELEDİYE BAŞKANINA TOPLANTI ÇIKIŞI SALDIRI

Toplantının ardından salondan çıkan Dökmeci, şüpheli H.A.’nın yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı anında çıkan arbedede H.A., araya giren Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Taş'ı yaraladı.

BAŞKAN YARDIMCISI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan H.A., gözaltına alındı. Yaralanan Taş ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Sivrihisar Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın ardından gerekli sağlık müdahaleleri derhal gerçekleştirilmiş olup, Başkan Yardımcımız Mehmet Taş’ın tedavi süreci devam etmektedir.

Yaşanan saldırıya ilişkin hukuki süreç belediyemiz tarafından ivedilikle başlatılmış; ilgili şahıs hakkında hem belediyemiz hem de Sayın Mehmet Taş tarafından ayrı ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur.

Şüpheli şahsın, ifade süreci de Sivrihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.

Kamu hizmetinin yürütüldüğü belediye binalarında şiddet, tehdit ve saldırı girişimlerinin hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün değildir.

Sivrihisar’da bugüne kadar büyük bir hassasiyetle korunan huzur ortamını bozmaya yönelik her türlü hukuka aykırı girişimin karşısında olduğumuzu; hukuka uygun şekilde gerçekleştirdiğimiz tüm işlem ve uygulamaların da sonuna kadar arkasında durduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiririz."

1 BUÇUK AY ÖNCE BAŞKANI TEHDİTTEN CEZA ALMIŞ

Şüpheli H.A., geçen mart ayında sosyal medya üzerinden Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'ye yönelik paylaşımlarda bulunmuş, şikayet üzerine yapılan yargılamada "tehdit" suçundan 10 ay, "hakaret" suçundan ise 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası almıştı. (DHA)