CHP'li başkan için siyasi yasak talebi

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı siyasi eleştiriler nedeniyle hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılanıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında, şu an AKP Milletvekili olan eski Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem müşteki olarak yer alıyor. Süreç, İsmail Erdem'in avukatının, CHP'li Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımları yüzünden müvekkilinin halkın gözündeki saygınlığının rencide edildiğini iddia ederek şikayetçi olmasıyla başladı.

19 Aralık 2025 tarihli iddianamede, Emre Yılmaz'ın eski Başkan İsmail Erdem'e yönelik, "Hastane alanlarını rant odaklarına peşkeş çeken... Sizin döneminizde, peşkeş çekilen araziler ve talan edilen kaynaklar bugün halkın hafızasında capcanlı duruyor... CHP'li belediyeler, sizin gibi halkın malını yağmalayan değil, halkın çıkarlarını savunan bir anlayışla hizmet etmektedir..." şeklinde öne sürülen ifadeleri suç unsuru olarak gösterildi. Davanın 14 Mayıs 2026'da görülen ilk duruşmasında İsmail Erdem'in avukatı, "Bu dava siyasi bir dava değildir. Müvekkilim bir siyasetçidir evet doğru ancak halkın çoğunluğu tarafından da sayılan ve sevilen biridir..." diyerek davanın siyasi olmadığını savunurken; Emre Yılmaz ise savunmasında, "Erdem'in Belediye Başkanı olduğu dönemde irili ufaklı birçok kamu arazisi satışa çıkarılıp satılmıştır. Buna ilişkin yapılacak yorumlar dünyanın her yerinde siyasi eleştiri konusudur. Müşteki hakkında 2018 yılına ilişkin Sayıştay denetim raporunda birçok olgu tespit edilmiştir. Tüm bu sebeplerle yapmış olduğum paylaşım tamamı ile siyasi olguya ilişkin paylaşımdır, kişinin belediyecilik faaliyetlerine ilişkin bir paylaşımdır..." diye konuştu.

10 TEMMUZ'DA KARAR BEKLENİYOR

Görülen ilk duruşmada mütalaasını açıklayan iddia makamı, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Emre Yılmaz'ın "siyasi yasak" olarak bilinen ve Türk Ceza Kanunu'nun 53/1'inci maddesinde düzenlenen güvenlik tedbirlerinin Yılmaz hakkında uygulanmasını istedi. Mahkeme, sanık Emre Yılmaz ve avukatlarının savcılık mütalaasına karşı yazılı veya sözlü savunmalarını hazırlayabilmeleri için duruşmayı 10 Temmuz tarihine erteledi. 10 Temmuz'da yapılacak ikinci duruşmada nihai kararın çıkması bekleniyor.