CHP'li Aykut Erdoğdu’nun tutukluluğuna itiraz: Ceza alsa bile cezaevinde kalacağı süre yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası kapsamında tutuklu yargılanan Aykut Erdoğdu’nun avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin tutukluluk haline ilişkin açıklama yaptı. Erdoğdu'nun tam 368 gündür özgürlüğünün elinden alındığını vurgulayan Ersöz, mahkemenin tutumunu eleştirerek mevcut durumun adeta bir "hürriyeti tahdite" dönüştüğünü savundu.

"MAHKEME SÖZ VERMİYOR"

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davadaki yargılama sürecine tepki gösteren Avukat Hüseyin Ersöz, duruşmalarda savunma makamına söz hakkı tanınmadığını belirtti.

Ersöz, "Yargılamada tahliye talepleri için müdafilere söz verilmediğinden, adeta hürriyeti tahdite dönüşen bu durumu duruşmalarda ifade etmek de mümkün olamıyor" diyerek hukuki haklarının kısıtlandığına dikkat çekti.

"CEZA ALSA BİLE CEZAEVİNDE KALACAĞI SÜRE YOK"

Müvekkilinin mevcut infaz yasalarına göre cezaevinde kalmasını gerektirecek bir durumun olmadığını belirten Ersöz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aykut Erdoğdu hakkında bugün hüküm verilse, mevcut infaz düzenlemelerine göre cezaevinde (kapalı ya da açık) kalacağı süre bulunmuyor. Bir ceza verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi halinde dahi, 'Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun kabul etmeyeceği' bir kişi tutuklu tutulmaya devam ediliyor."

İBB Davasında yargılanan Aykut Erdoğdu’nun (@aykuterdogdu) özgürlüğü “368 gündür” elinden alınmış durumda.



İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılamada “tahliye talepleri” için müdafilere söz verilmediğinden, adeta “hürriyeti tahdite” dönüşen bu durumu… pic.twitter.com/WlCbLCgoRB — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) June 6, 2026

TUTUKLULUK KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Yaşanan bu duruma karşı yasal haklarını kullandıklarını belirten Avukat Ersöz, Erdoğdu hakkında verilen son tutukluluk halinin devamı kararına resmi olarak itiraz ettiklerini açıkladı. Ersöz ayrıca, İBB davasında müvekkiliyle aynı hukuki durumda olan ve mağduriyet yaşayan 10’a yakın kişinin daha bulunduğunu sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmanın 5. dalgasında, 31 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ve Veysel Erçevik, sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Aykut Erdoğdu’ya yönelik suçlamaların merkezinde, "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan İBB Meclis İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız’ın iddiaları yer alıyor.

Soruşturma dosyasında; İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’e, Ertan Yıldız aracılığıyla bir çanta içinde 1 milyon 200 bin dolar teslim edildiği iddia ediliyor.

Emniyetteki ifadesinde bu iddiaları kesin bir dille reddeden Aykut Erdoğdu, "Ertan Yıldız’ın yanına para ile gittiğim ve parayı Fatih Keleş’e teslim ettiğim iddiaları yalandır. Ertan Yıldız ile Genel Sekreter atamaları nedeniyle husumetimiz vardı, bu yüzden hakkımda bu beyanlarda bulunmuştur" diyerek suçlamaları kabul etmemişti.