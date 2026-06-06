Son Dakika | Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Özel için çağrı! "Genel Başkanımız ile birlikte yürüyelim"

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu, adalet, liyakat ve özgürlük vurgusu yaptığı açıklamasında gençlere seslendi, CHP Lideri Özgür Özel ile birlikte yürüyüş çağrısı yaptı.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi isimli X hesabından yaptığı açıklamada adalet, hukuk, liyakat ve gelecek vurgusu yaptı.

Toplumda adalet ve hakkaniyet duygusunun zayıflamasının geleceğe olan güveni sarstığını belirten İmamoğlu, bu durumun aile kurma isteğinden doğurganlığa, gençlerin ülkede kalma iradesinden devlet düzenine kadar geniş bir alanda etkili olduğunu söyledi.

"86 MİLYONUN YÜRÜYÜŞÜDÜR"

İmamoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Adaletin, hukukun, hakkaniyetin bittiği; geleceğe dair ümidin tükendiği toplumlarda var olma şevki çöküşe geçer. İnsanlar geleceğe güvenmediği için aile kurmaktan çekinir, doğurganlık düşer, nesiller eksilir ve millet içten içe bir yok oluşa, erimeye sürüklenir.

Liyakatsizliğin pençesinde umudunu da yitiren gençler, devletinden kaçar ve en büyük risklerden biri, beyin göçü başlar. Akıl sürgün edildiğinde devletin nizamı çöker, meydan bir avuç kifayetsiz muhterisle, dalkavuğa kalır.

Güzel ülkemizde bugün olanlar tam da budur. Sevgili gençler, Bu yürüyüş; adaletin, liyakatin, özgürlüğün, geleceğin yürüyüşüdür. Bereketin, refahın, huzurun, sevginin, 86 milyon insanın yürüyüşüdür. Hep birlikte, Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte yürüyelim arkadaşlar.”