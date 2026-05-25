CHP İstanbul'dan 3 ilçe için eylem çağrısı

CHP, mutlak butlan kararı ve genel merkeze polis saldırılarının ardından demokrasi vurgusu yaparak İstanbul'da dün olduğu gibi bugün de eylem yapılacağını duyurdu.

ÜÇ BÖLGEDE EŞ ZAMANLI EYLEM

CHP'nin çağrısına göre, eylemler bugün saat 19.00'da şu noktalarda gerçekleştirilecek:

Bölge: Çekmeköy – Madenler Meydanı

Bölge: Şişli – Mecidiyeköy Meydanı

Bölge: Esenyurt – Cumhuriyet Meydanı

Duyuruda, "CHP halktır, halkın dediği olur. Halkın iradesine sahip çıkmak, demokrasi ve adalet mücadelemizi büyütmek için İstanbul'un 3 bölgesinde basın açıklaması ve oturma eyleminde buluşuyoruz" ifadelerine yer verildi.

DÜN ŞİŞHANE'DE BİNLERCE KİŞİ OTURMA EYLEMİ YAPMIŞTI

CHP'nin İstanbul 2. Bölge çağrısıyla dün Şişhane Meydanı'nda binlerce yurttaş bir araya gelmiş, oturma eylemi gerçekleştirilmişti. Eylemde "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Faşizme karşı omuz omuza", "Özgür İstanbul, özgür Türkiye" sloganları atılmış, katılımcılar alkış ve ıslıklarla protestoya destek vermişti.