CHP Genel Merkezi önünde kitlenin üzerine sürülen arabanın plakası sahte çıktı

CHP Genel Merkezi önünde kalabalığın arasına girerek bir kadına çarpan aracın plakasının başka bir araca ait olduğu ortaya çıktı. Olay sonrası sürücü bölgeden uzaklaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde yaşanan olayda, siyah renkli bir aracın kalabalığın arasına girerek bir kadına çarptı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre olay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yürüyüş çağrısının ardından düzenlenen etkinlik sırasında meydana geldi. Görüntülerde Volkswagen marka olduğu görülen aracın, yolu kapatan grubun arasına girerek bir kadına çarptığı ve ardından olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Gazete Pencere'den Büşra Cebeci'nin haberine göre olayın ardından araç üzerindeki “06 FMC 298” plakası üzerinden yapılan sorgulamada, plakanın kayıtlarda BMW iX xDrive50 model başka bir araca ait olduğu öğrenildi. Kayıtlarda ayrıca söz konusu aracın daha önce park halindeki bir araca çarpma olayına karıştığı bilgisi yer aldı.

Sürücünün kimliği ve aracın gerçek sahibine ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

