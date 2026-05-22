CHP İstanbul mutlak butlana karşı sokağa çıktı: Yurttaşlar şehrin dört bir yanında harekete geçti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nı iptal etti. Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılırken Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimin ise görevi devralmasına karar verildi.

İSTANBUL'DA VATANDAŞLAR MUTLAK BUTLAN'A KARŞI SOKAKTA

Yargı müdahalesini kabul etmeyen binlerce yurttaş, İstanbul’da sokağa çıktı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın organizasyonuyla vatandaşlar, İstanbul’un pek çok noktasında yürüyüşe başladı.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANINDA PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ

Beşiktaş, Şişli, Sarıyer ve Beyoğlu İlçe Başkanlıkları, Dolmabahçe’den Barbaros’a doğru yola çıktı. Bahçelievler İlçe Başkanlığı ise Haznedar Meydanı'ndan Bakırköy Özgürlük Meydanı'na doğru harekete geçti.

Kadıköy İlçe Başkanlığı da Süreyya Operası önünden ilçe binasına yürüyecek. İstanbul'daki 39 ilçede de yürüyüş yapılacak.

DİĞER PARTİLERDEN DE DESTEK

CHP'lilerin yanı sıra diğer partilerden de yurttaşlar, yürüyüşe katıldı. CHP'nin seçilmiş genel başkanının Özgür Özel olduğunu belirten vatandaşlar, desteklerini ifade etti.

ÖZGÜR ÇELİK KONUŞMA YAPACAK

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de Haznedar Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlara bir konuma yapacağı öğrenildi.