Son Dakika | İYİ Parti'den Özgür Özel'e destek ziyareti: Liderlerden ortak açıklama

CHP kurultayına ilişkin davada 'mutlak butlan' kararı verilmesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan CHP Lideri Özgür Özel, Dervişoğlu'na teşekkür etti.

"Siyasetinde en yakın görüş alışverişinde bulunduğumuz liderlerden bir tanesi, aramızda abi-kardeş hukuku olan ve siyasi hayatımız boyunca hep mevkidaşlık yaptığımız, tecrübelerinden her zaman istifade ettiğim Sayın Musavat Dervişoğlu, kıymetli heyetiyle birlikte bir dayanışma ziyareti gerçekleştirdi." diyen CHP Genel Başkanı şunları söyledi:

"Dün dünya siyaset tarihinde olmayacak bir müdahale, ülkenin ana muhalefet partisine ve önümüzdeki seçimler için iktidar partisinin yenemeyeceğini düşündüğü bir muhalefet partisine, Türkiye’nin kurucu partisine karşı girişilen bu haksız, hukuksuz operasyona ilk andan itibaren en demokratik tepkiyi veren, yaptığı açıklamalarla, bugün yaptığı açıklamalarla birlikte meselenin bir parti meselesi olmadığını, hepimizin içinde bulunduğumuz siyasi partiler zeminini ortadan kaldıran, iktidarın istediği partinin başında kimin olmasına karar verdirecek imkanı kendisine yargı gücüyle, haksız şekilde yönlendirdiği yargı gücüyle elde etmeye çalışanlara karşı en net tavrı sergileyen Sayın Dervişoğlu’na hem şahsım, partimizin yöneticileri, partimiz hem de Türkiye demokrasisi adına bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum."

"KEMAL BEY DÖNERSE GÖRÜŞÜRÜZ"

Kurban Bayramı boyunca CHP Genel Merkezi'nde olacaklarını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararını kabul eden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonuna yanıt vermemesine ilişkin sorulan soruya şöyle yanıt verdi:

"Kemal Bey'in aramasına geri döndüm ama telefonu kapalıydı, dönerse görüşürüz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (22 Mayıs 2026)

"KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMEM"

"Ben Özgür Özel’le bu denli yakın olmaktan ötürü de iftihar ediyorum. Herkes öncelikle bunu bilsin. Bunun da altını çiziyorum. Aramızdaki kardeşlik hukuku sıradan bir hukuk değildir. Türkiye ağır bir baskı altındadır. Demokrasimiz ağır bir tehdit altındadır." ifadelerini kullanan Dervişoğlu ise konuşmasının ardından kendisine sorulan "Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ve Bahçeli ile görüşeceği iddiası var siz de görüşür müsünüz?" sorusuna yanıt verdi.

"Gücünü milletten almayan kimseyi muhattap almam, atanmışlarla görüşmem." diyen İYİ Parti Lideri şunları söyledi: