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Halk TV Türkiye CHP İl Başkan Yardımcısı çaya düştü: Arama çalışması başlatıldı

CHP İl Başkan Yardımcısı çaya düştü: Arama çalışması başlatıldı

Karabük'te CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, Filyos çayına düşerek akıntıya kapıldı. 72 yaşındaki Erten için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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CHP İl Başkan Yardımcısı çaya düştü: Arama çalışması başlatıldı

Karabük'te Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten (72) için arama çalışması başlatıldı. Olay, Karabük-Zonguldak kara yolunda mola verildiği sırada meydana geldi.

MOLA VERİRKEN DÜŞTÜ

Karabük'ün Yenice ilçesinden Karabük istikametine gitmekte olan 78 ACD 559 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolunun Pirinçlik-Çakırlar mahalleleri mevkisinde mola verdi. Araçta bulunan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı 72 yaşındaki Mustafa Erten, araçtan indi.

FİLYOS ÇAYI'NA DÜŞTÜ

Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağının kayması sonucu suya düşen Erten, akıntıya kapıldı. Beraberindekilerin durumu fark etmesi üzerine hemen yetkililere haber verildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Erten'in bulunması için Filyos Çayı'nda arama çalışmaları başlattı. Çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

(AA-DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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