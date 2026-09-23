Cezaevi firarisi bazanın içinden çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan arama ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, yürüttükleri çalışmalar sırasında “Birden fazla kişi tarafından silahlı yağma” suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 2 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi U.Ö.’nün yerini tespit etti.

BAZA İÇERİSİNDE YAKALANDI

Yapılan araştırma ve takip sonucunda, firari hükümlünün Lalapaşa ilçesinde bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler, U.Ö.’nün saklandığı eve operasyon düzenledi. Adrese gerçekleştirilen operasyonda ekipler, firari hükümlüyü saklandığı baza içerisinde yakaladı.

Operasyonun ardından gözaltına alınan U.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. U.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(DHA)