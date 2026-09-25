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Çay içerken hayatının şokunu yaşadı

Aksaray’da 49 yaşındaki Erol Baysal 75 yaşındaki teyzesi Hatice Geneli’nin 5’inci kattaki evinde balkonda çay içerken aşağı düşüp ağır yaralandı.

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Çay içerken hayatının şokunu yaşadı
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Olay, saat 15.30 sıralarında Aksaray'da Taşpazar Mahallesi’ndeki 7 katlı binanın 5’inci katında meydana geldi. Erol Baysak, annesi Hibet Baysak ile teyzesi Hatice Geneli’yi ziyaret gitti.

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ÇAY İÇERKEN DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Erol Baysak, balkonda çay içerken dengesini kaybedip 5’inci katın balkonundan aşağı düştü. Durumu fark eden esnaf, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

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Ağır yaralı Baysak Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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"BANA ‘ÇAYI BALKONDA İÇECEĞİM’ DEDİ"

Baysal’ın teyzesi Hatice Geneli, “Bana gezmeye gelmişlerdi. Çay alıp balkona çıkmıştı. Bana da ‘çayı balkonda içeceğim’ dedi. Çok üzüldüm 2 tane çocuğu var.” dedi.

Polisi ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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