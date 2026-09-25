Çay içerken hayatının şokunu yaşadı

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Olay, saat 15.30 sıralarında Aksaray'da Taşpazar Mahallesi’ndeki 7 katlı binanın 5’inci katında meydana geldi. Erol Baysak, annesi Hibet Baysak ile teyzesi Hatice Geneli’yi ziyaret gitti.

ÇAY İÇERKEN DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Erol Baysak, balkonda çay içerken dengesini kaybedip 5’inci katın balkonundan aşağı düştü. Durumu fark eden esnaf, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Ağır yaralı Baysak Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

"BANA ‘ÇAYI BALKONDA İÇECEĞİM’ DEDİ"

Baysal’ın teyzesi Hatice Geneli, “Bana gezmeye gelmişlerdi. Çay alıp balkona çıkmıştı. Bana da ‘çayı balkonda içeceğim’ dedi. Çok üzüldüm 2 tane çocuğu var.” dedi.

Polisi ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)