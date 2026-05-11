Samsun'da 3 yaşındaki çocuk balkondan düştü!

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, balkonun korkuluklarından sarkan 3 yaşındaki çocuk beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Hacınabi Mahallesi Birol Satılmış Sokak üzerinde bulunan üç katlı bir binada alınan bilgilere göre, Suriye uyruklu 3 yaşındaki L.A.K., ailesiyle birlikte yaşadığı ikinci kattaki evin balkonunda oyun oynamaya başladı.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Oyun oynadığı sırada balkondan sarkan küçük çocuk, dengesini kaybederek sert bir şekilde yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarda bulunması üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU CİDDİ

Düşme sonucu başından ağır darbe alan küçük çocuğa ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesine sevk edilen 3 yaşındaki L.A.K.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)