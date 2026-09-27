Çanakkale Boğazı’nda korkutan dakikalar yaşanıyor: 182 metrelik dev tanker arızalandı!

Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapan 182 metre uzunluğundaki kimyasal tanker gemisi, makine arızası yaptı. Römorkörlerin müdahale ettiği Liberya bayraklı gemi, Karanlık Liman Demir Sahası’na demirletildi.

TANKER GEMİSİ BOĞAZ GEÇİŞİNDE ARIZALANDI

İspanya’dan Tuzla’ya gitmek üzere yola çıkan Liberya bayraklı Baltic Star isimli kimyasal tanker, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Nara Burnu açıklarında makine arızası yaptı.

Geminin kaptanı, arızayı telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü’ne bildirdi.

İKİ RÖMORKÖR BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Kurtarma-13 ve Kurtarma-17 römorkörleri bölgeye sevk edildi. Bu sırada boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arıza nedeniyle bilgilendirildi.

RÖMORKÖRLER EŞLİĞİNDE DEMİRLETİLDİ

Römorkörler tarafından yedeklenen 182 metre uzunluğundaki Baltic Star, Karanlık Liman Demir Sahası’na götürülerek demirletildi. (DHA)