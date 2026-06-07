Son Dakika | Can Polat cinayetinde 4 tutuklama talebi

Dilan Polat'ın korumalığını yapan ve aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat cinayetinin şüphelilerinin savcılık ifadeleri tamamlandı.

Ceylan Sever'in haberine göre, Tetikçi Serhat A. hakkında “tasarlayarak kasten öldürme”, “suç örgütüne üye olma” ve Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet suçlarından; olay öncesinde keşif yaptığı öne sürülen Eray Can Y. hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” ve Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet suçlarından; tetikçinin ev arkadaşı Ali A. hakkında “suç örgütüne üye olma” ve Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet suçlarından; taksi şoförü İbrahim Halil C. hakkında ise “suç örgütüne yardım etme” ve Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet suçlarından tutuklama talep edildi.

Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 3 Haziran saat 14.00 sıralarında Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'ta meydana geldi. Can Polat'a, S.A. tarafından ateş açıldı. Can Polat kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otelden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak için dışarı çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Can Polat, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Can Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.