Çamaşır makinesi isteyen İBB tutuklularının helikopter yapıp kaçmasından korkmuşlar

İBB davası kapsamında tutuklu bulunan Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un Çorlu Cezaevi’nden gönderdiği notlar, yapay zeka ile seslendirilerek YouTube kanalında yayımlandı.

İBB davası kapsamında tutuklanan bazı şehir plancılarının uyuşturucu koğuşlarında, mühendisler ve veri analistlerinin ise dolandırıcılık ya da farklı suçlardan tutuklularla aynı koğuşlarda kaldığını anlatan Ongun, cezaevinde yaşanan ilginç anekdotu anlattı.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ İSTEYEN İBB TUTUKLULARININ HELİKOPTER YAPIP KAÇMASINDAN KORKMUŞLAR

Murat Ongun, cezaevindeki koşulların tutuklularda farklı bir yaratıcılık biçimi ortaya çıkardığını belirtti. İBB tutuklularından duyduğu bazı hikayelerin kendisini şaşırttığını ifade eden Ongun, “Ne parlak zeka, ne yaratıcılık eseri işler dinledim İBB tutuklularından” diyerek cezaevinde yaşanan ilginç diyalogu anlattı.

Ongun’un paylaştığı hikayeye göre, kalabalıklaşan bir koğuştaki mahkumlar, infaz koruma memurundan haklı bir talep olarak çamaşır makinesi istedi.

Ancak bu talebe bir infaz koruma memurunun, “Evet tabii size çamaşır makinesi verelim de helikopter yapıp firar edin” şeklinde yanıt verdiği belirtildi.

Gardiyanın bu yanıtını "efsane bir nokta atışı tespiti" olarak nitelendiren Ongun, bu sözlerin ardından, “Bir şey diyeyim mi? Yaparlar” ifadesini kullandı.