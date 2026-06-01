İBB davasında duruşma salonuna giren güvercine görevliler müdahale etti

İBB davası, Türkiye'deki siyaseti sarsan butlan kararının ardından bugün kaldığı yerden devam ediyor. 42. duruşması yapılacak olan duruşma öncesinde sosyal medyanın çok dikkatini çeken bir olay yaşandı.

HERKESTEN ÖNCE GÜVERCİN GELDİ

Duruşma başlamadan, tutuklular henüz getirilmeden önce bir güvercin salona geldi. Sadece gazeteciler ve jandarmaların olduğu sırada salona giren güvercin bir süre salonda uçup farklı noktalara kondu. Güvercinin konduğu noktalardan birisi de duruşma savcısının masası oldu.

GÖREVLİLER KAĞITTAN TOPLAR ATTILAR: YAKALAYIP SALONDAN ÇIKARDI

Bir süre salonda uçan güvercin daha sonra salondaki görevliler tarafından kağıttan toplar yapılarak uçuruldu. En son bir jandarma personelinin güvercini yakalayıp dışarı çıkardığı görüldü.

SON DURUŞMADA 9 KİŞİ TAHLİYE OLMUŞTU

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı İBB davası, 9 günlük aranın ardından bugün yeniden görülecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonların ardından açılan dava, bugün Silivri'deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde devam edecek. Aralarında İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 414 kişinin yargılandığı davada, yeni celsede sanık savunmalarının sürmesi bekleniyor.

Davanın son celsesi 21 Mayıs'ta görülmüştü. Mahkeme heyeti, o oturumda 9 kişi hakkında tahliye kararı vermişti. Böylece İBB davasında tutuklu sanık sayısı 68'e düşmüştü.