Butlan kararıyla görevden alınan Karaca'dan sert çıkış: Kayyumlar gidecek biz kalacağız

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı ve çok sayıda partilinin de katıldığı toplantıda konuşan CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, görevden alma kararını eleştirerek, bunun yalnızca yönetime değil, örgütün iradesine yönelik olduğunu savundu.

“MUTLAK BUTLAN YÖNETİMİ DEDİĞİMİZ O MEŞHUR İRADE KENDİNCE BİR FERMAN YAYINLAMIŞ”

"Bugün buraya Türk siyasi tarihinin üstün bir yönetim dehası olarak geçecek trajikomik bir kararın vesilesiyle toplanmış bulunuyoruz” diyen Karaca, “Dün yukarıdan bir yerlerden adına mutlak butlan yönetimi dediğimiz o meşhur irade kendince bir ferman yayınlamış. İl yönetimini ve Merkez İlçe Başkanlığı'nı yönetim kurullarıyla birlikte görevlerinden aldıklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

Karaca, partinin iktidar yürüyüşü sürerken örgütün masa başında dizayn edilmeye çalışıldığını öne sürerek, "Biz sokakta, sahada örgütümüzü büyütmek için ter dökerken onlar Ankara'nın soğuk odalarında koltuk hesabı yapıyor. Örgütün seçtiğini masa başındaki vesayet görevden alamaz. Bunları kesinlikle kabul etmiyoruz" diye konuştu.

“BİZLER TÜM YÖNETİMLERİMİZLE BİRLİKTE YİNE BURADA OLACAĞIZ”

Görevden alma kararını imzalayanlara seslenen Karaca, şöyle konuştu:



"Siz kimsiniz ki örgütün iradesini, bu partinin delegelerini, helal oylarıyla seçilmiş insanları bir gecede yok sayabileceğinizi sanıyorsunuz? Buradayım. Bizler tüm yönetimlerimizle birlikte yine burada olacağız. Mücadele asıl şimdi başlıyor. Baba ocağımızı örgütümüzün ve delegelerimizin iradesini birkaç masa başı siyasetçisine teslim etmeyeceğiz. Kayyumlar gidecek, biz kalacağız."

"BAŞARININ BEDELİ ÖDETİLMEK İSTENİYOR"

Karaca'nın ardından söz alan CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı ise yaşanan sürecin CHP'deki değişim kadrolarına yönelik olduğunu savundu.

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve değişim kadrolarına başarının bedeli ödetilmek istendiğini aktaran Halıcı, “Önce seçilmiş belediye başkanlarımıza, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere operasyonlar gelmeye başladı. Ardından butlan operasyonuyla bir takım makamlara gelenler, seçilmiş milletvekillerimize, il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza ve yöneticilerimize operasyon yapmaya başladılar. Karşı tarafın ne yapmak istediği belli de size ne oluyor? Siz zaten hiçbir zaman bizim yol arkadaşımız olmamışsınız. Bu butlan yönetimi bir histeri halinde sağa sola saldırmaya başladı. Çünkü cenazeye gidemiyorlar, düğüne gidemiyorlar, sokaklara inemiyorlar. Hiçbir karşılıkları olmadığını görünce işi çirkinleştirmeye başladılar. Fakat aldıkları bu kararların hepsi bizim nazarımızda yok hükmündedir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından parti binasının önünde toplanan partililer, "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız" sloganları attı. Basın açıklaması sloganlar eşliğinde son buldu.

(ANKA)