Butlan CHP'sinden Özgür Özel hamlesi: Bir tek o konuşmasını 'hafızadan' sildiler!

Özgür Özel butlan kararından önce CHP Genel Başkanı olduğu dönemde18 Mart tarihinde Adalet Bakanı Gürlek'in taşınmazları ile alakalı olarak genel merkezde 'Turpun Küçüğü' adlı bir basın açıklaması yaptı. CHP'nin şu anki butlan yönetimi bu basın toplantısını partinin 'kurumsal hafızası' olan web sitesinden sildi. Özel'in diğer konuşmaları ise silinmedi.

O TARİHTEKİ KONUŞMA DA 'MUTLAK BUTLAN'!

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre butlan CHP'sinin web sitesinde silinen tek konuşma Bakan Gürlek ile alakalı olan 'Turpun Küçüğü' açıklaması oldu. Yok sayılan konuşmanın aksine diğer açıklamalar web sitesinde halen varlığını koruyor.

GEREKÇESİ HENÜZ YOK

Butlan yönetiminden verilen bu talimatın gerekçesi ise henüz bilinmezliğini koruyor.

O KONUŞMADA NE VARDI?

Özel o konuşmada şu anda Adalet Bakanı olan Akın Gürlek'in, geliri ile uyumsuz bir şekilde taşınmazı olduğunu öne sürmüştü. Adalet Bakanı Gürlek ise iddiaların tamamını reddedip İddiaların herhangi bir delile dayanmadığını ve “Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir algı operasyonu” söyleyerek dava açacağını söylemişti.