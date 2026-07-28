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Halk TV Türkiye Butlan CHP'sinde son 24 saatin bilançosu! İstifa dalgası tüm Türkiye'ye yayıldı

Butlan CHP'sinde son 24 saatin bilançosu! İstifa dalgası tüm Türkiye'ye yayıldı

Butlan CHP'sinden ayrılan belediye başkanları, eski milletvekilleri ve il-ilçe teşkilatları siyasi mücadelelerini YENİ Parti saflarına taşıyor. Son 24 saatte Türkiye genelinde peş peşe açıklanan istifalarla YENİ Parti'ye katılım dalgası büyüdü.

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Butlan CHP'sinde son 24 saatin bilançosu! İstifa dalgası tüm Türkiye'ye yayıldı

Yargının Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik 'mutlak butlan' kararı, siyaset sahnesinde eşine az rastlanır bir kırılma yaratarak on binlerce partiliyi yeni bir hedefe yöneltti. Türkiye'nin dört bir yanında eski milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe örgütleri peş peşe istifa ederek rotalarını Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye çeviriyor.

Butlan CHP'sinde son 24 saatin bilançosu! İstifa dalgası tüm Türkiye'ye yayıldı - Resim : 1

281 ESKİ MİLLETVEKİLİNDEN YENİ PARTİ'YE DESTEK BİLDİRİSİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nde önceki dönemlerde görev yapmış 281 milletvekili, partideki 'mutlak butlan' yönetimine tepki göstererek, Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'yi destekleyeceklerini ortak bir açıklamayla duyurdu.

CHP'nin 38'inci kurultayı için alınan kararı, "Cumhuriyeti, parlamenter yaşamı ve demokrasiyi kuran 103 yıllık kurucu Partimizin iradesini ve demokratik süreçleri ayaklar altına alan, Cumhuriyet’in temel değerlerinden uzaklaştıran ve CHP’yi kişisel iktidar aracı haline getiren bir karardır" şeklinde tanımlayan vekiller, yayımladıkları metinde hedeflerini şöyle açıkladı:

"Cumhuriyet Halk Partisinin laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devlet gibi Cumhuriyet’in temel değerlerinin en önemli taşıyıcısı olduğuna inanan bizler, bu değerlerin mevcut yapı altında savunulmasının olanaksız hale geldiğine üzüntüyle tanıklık ediyoruz. Bu nedenle ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız. Aynı zamanda kurucu iradenin üyeleri olan bizler, Partimizin temel değerlerine ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine duyduğumuz sorumluluğumuzun gereği olarak, CHP’den istifa ediyor; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, çoğulculuğa, sosyal demokrasiye ve Cumhuriyet’in kurucu değerlerine bağlı, parti içi demokrasiyi ve tüm üyelerin katılımıyla yapılacak önseçimi esas alan YENİ Parti’nin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz. Sayın Özgür Özel başkanımızın liderliğini yaptığı siyasi hareketin; Atatürk'ümüzün Cumhuriyetimizin harcına kattığı o yüce toplumsal barışı, sarsılmaz dayanışmayı, kardeşlik ve hoşgörü ruhunu yeniden şahlandıracağına, milletimizin her bir ferdini ortak gelecek ülküsü etrafında aynı heyecanla kucaklayarak Türkiye'nin dört bir yanında yeni bir umut meşalesi yakacağına, sarsılmaz bir iktidar iradesini var edeceğine gönülden inanıyoruz. Halkımızın desteğiyle, CHP'nin tarihsel mirasını ve Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek YENİ Parti'ye destek olacağımızı, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

İZMİR'DE YENİ PARTİ OFİSİNE YÜRÜYÜŞ

İzmir'de siyasi hareketlilik, çok sayıda ilçe örgütünün ve tanınmış siyasi figürlerin YENİ Parti'ye katılımıyla hız kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 2004-2019 yılları arasında 15 yıl boyunca başkanlık görevini yürüten ve 2001-2003 yılları arasında CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcılığı yapan Aziz Kocaoğlu istifa etti. Eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da, “Birlikteysek güçlüyüz; birlikteysek Yeni’yiz; birlikteysek Türkiye’yiz” sözleriyle istifasını ve siyasi yolculuğuna Özgür Özel'in liderliğindeki YENİ Parti'de devam edeceğini resmen ilan etti.

Butlan CHP'sinde son 24 saatin bilançosu! İstifa dalgası tüm Türkiye'ye yayıldı - Resim : 2

Bornova'da eski İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) Grup Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan'ın katılımıyla toplanan kalabalık, parti binası önünden YENİ Parti İletişim Ofisi’ne yürüyüş düzenledi. Ertürk Çapın durumu şu sözlerle anlattı: "Bugün gerçekten çok acı bir gün yaşıyoruz, baba ocağımız işgal edildi. İlden iki yönetici geldi. Emniyetten de dört kişi almışlar. Teslim aldılar partiyi. Biz partiden ayrılmıyoruz, partiyi taşıyoruz. Bir gün de bu kiracıları buradan tahliye edeceğiz. Bir tek direkteki Türk bayrağını aldık. Bir de tabii ki Genel Başkanımızın resmini aldık."

Butlan CHP'sinde son 24 saatin bilançosu! İstifa dalgası tüm Türkiye'ye yayıldı - Resim : 3

Belediye Başkanı Ömer Eşki ise "Öleceğimi bilirdim ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacağım asla aklıma gelmezdi" derken, İZBB Grup Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan, "Sayın Genel Başkanımız, 'Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız.' demişti. Bizler de halkın sesine kulak verdik ve bir yol açıyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir genelinde istifasını ve YENİ Parti'ye geçişini duyuran diğer teşkilatlar şu şekilde sıralandı:

Urla

İlçe Başkanı Ahmet Bahri Yalaz, kadın ve gençlik kolları ile 23 belediye meclis üyesi istifa etti. Yüzde 70,2 oy oranıyla Türkiye rekoru kırarak 25 meclis üyeliğinin 23'ünü kazandıklarını belirten Yalaz'ın açıklamasına Belediye Başkanı Selçuk Balkan, eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan, Aziz Kocaoğlu ve eski vekil Türkan Miçooğulları katıldı; grup Urla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Butlan CHP'sinde son 24 saatin bilançosu! İstifa dalgası tüm Türkiye'ye yayıldı - Resim : 4

Menderes

İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık istifasını Hasan Hüseyin Korkmazgil’in “Ekilir ekin geliriz, Ezilir un geliriz, Bir gider bin geliriz” dizeleriyle duyurdu.

Butlan CHP'sinde son 24 saatin bilançosu! İstifa dalgası tüm Türkiye'ye yayıldı - Resim : 5

Bergama

Belediye Başkanı Tanju Çelik ve İlçe Başkanı istifa etti.

Ödemiş

Belediye Başkanı Mustafa Turan, İlçe Başkanı Bülent Eker, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları YENİ Parti'ye geçti.

Butlan CHP'sinde son 24 saatin bilançosu! İstifa dalgası tüm Türkiye'ye yayıldı - Resim : 6

Foça

İlçe örgütü toplu istifa etti. İlçe Başkanı Kenan Düzgün, "Genel başkanımız Özgür Özel bir yol seçti. Bu yol hepimizin benimsediği, halkın istediği bir yoldur" dedi.

Butlan CHP'sinde son 24 saatin bilançosu! İstifa dalgası tüm Türkiye'ye yayıldı - Resim : 7

Seferihisar

İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar ve yönetimi YENİ Parti'nin teşkilatlanmasında görev alacaklarını açıkladı.

Butlan CHP'sinde son 24 saatin bilançosu! İstifa dalgası tüm Türkiye'ye yayıldı - Resim : 8

Konak, Dikili, Bayraklı, Buca, Çeşme: Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, Dikili'de görevden alınan İlçe Başkanı Emre Kırlı, Bayraklı İlçe Başkanı Münir Demir, Buca İlçe Başkanı Suat Bulut ve Çeşme ilçe yönetimi YENİ Parti'ye katıldı.

ANADOLU'NUN DÖRT BİR YANINDAN ÖZGÜR ÖZEL'E KATILIM DALGASI

YENİ Parti'ye yöneliş yalnızca İzmir ve Ankara ile sınırlı kalmadı, tüm Anadolu'da ve yurtdışında örgüt düzeyinde kitlesel bir harekete dönüştü.

Antalya

Kepez ve Muratpaşa ilçe örgütleri istifa ederek YENİ Parti binasına yürüdü. Saat 17.00'de Kepez'de, 17.30'da Muratpaşa'da yapılan açıklamaların ardından saat 19.00'da YENİ Parti il binasında buluşan kalabalığa, görevden alınan İl Başkanı Nail Kamacı hitap etti. Yaklaşık 4 kilometre süren yürüyüşte kitleyi, Saraçhane eylemlerinde gündeme gelen "Pikachu" kostümlü maskot karşıladı. Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, "İçimizde buruk bir üzüntü ama ileriye dönük büyük bir umut ve sevinçle bugün buradayız. AKP yargısının atadığı butlan kararını tanımadığımız için, iktidara koşar adımlarla yürümek için istifa ediyoruz. Tek umudumuz Özgür Özel'dir" dedi.

Adana

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın YENİ Parti'ye geçişinin ardından, CHP Ceyhan İlçe Başkanı Ahmet Vurucu, Kadın Kolları Başkanı Armağan Bazo, Gençlik Kolları Başkanı İsmail Talum ve yönetimi kapsayan toplam 46 yönetici istifa etti. İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, ilçe yönetimi ve eski ilçe başkanlarıyla birlikte istifa ettiğini duyurdu. Sarıçam İlçe Başkanı Sercan Polat da yönetimiyle partiden ayrıldı.

Ankara

Etimesgut'ta CHP İlçe Başkanı Selçuk Demir, kadın ve gençlik kolları yönetimleri ile 14 belediye meclis üyesi partiden istifa etti. Eski ilçe başkanı Ayhan Yılmaz, "Büyük bir hüzün ama başımız dik bir şekilde, yıllarca gururla taşıdığım 'Baba Ocağı' rozetimi emanetçi BUTLANCI yönetime bırakıyorum" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinden 4 kişinin daha istifa etmesi beklenirken, 2'sinin durumunun Mansur Yavaş'ın kararına göre netleşeceği belirtildi. İstifa eden meclis üyeleri: Onur Yolcu, Melike Dağcı, Ayhan Yılmaz, Cem Gürbüz, Çağrı Özgür, Zülfikar Aslan, Seyhan Demirpençe, Almina Gökbulut, Oyal Çelik, Feyzullah Mert, Alpay Derman, Filiz Duran, Taşkın Ayaz, Deniz Dizdar.

Butlan CHP'sinde son 24 saatin bilançosu! İstifa dalgası tüm Türkiye'ye yayıldı - Resim : 9

Karaman

İl Başkanı Ahmet Recai Evcen, Milletvekili Av. İsmail Atakan Ünver'in de katılımıyla il ve ilçe yönetimlerinin istifasını duyurdu. Toplantıya kurucu İl Başkanı Alaattin Işık, eski Belediye Başkanı Yaşar Evcen ve önceki dönem il başkanları Şahin Yıldız, Kadir Ergin, Yüksel Atik, Zeki Gülseven, Mustafa Cem Kağnıcı katıldı.

Butlan CHP'sinde son 24 saatin bilançosu! İstifa dalgası tüm Türkiye'ye yayıldı - Resim : 10

Sakarya

İl Kadın Kolları Başkanı Azize Çeroğlu yönetimiyle istifa ederek "Biz kadınlar siyasetten çekilmiyoruz. Tam tersine daha güçlü, daha kararlı ve daha özgür bir mücadeleye yürüyoruz" derken; YENİ Parti'ye katılan Oğuz Can Curoğlu, "İlk seçimde iktidar olan bir partinin birer neferi olacağız" şeklinde konuştu.

Butlan CHP'sinde son 24 saatin bilançosu! İstifa dalgası tüm Türkiye'ye yayıldı - Resim : 11

Erzincan & Hatay

Erzincan'da İl Başkanı Cevdet Ersoy, Merkez İlçe Başkanı Ali Aras, Çağlayan Belediye Başkanı Çetin Çay ve Mollaköy Belediye Başkanı Cihangir Kaya istifa etti. Hatay'da İskenderun İlçe Başkanı Avukat Hüseyin Derin, "Bu karar; ülkemizin geleceğine ve halkımızın umuduna olan inancımızın bir sonucudur" diyerek istifasını duyururken, Antakya ve Defne örgütleri de YENİ Parti'ye geçti.

CHP'de bir toplu istifa daha: Urla'da yönetim ve 23 meclis üyesi Yeni Parti'ye katılacakCHP'de bir toplu istifa daha: Urla'da yönetim ve 23 meclis üyesi Yeni Parti'ye katılacak

Aydın & Trabzon & Rize

Aydın Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, "Seçilmiş Belediye Başkanıyım, atanmışlarla yol yürümem!" diyerek ayrılan ilk belediye başkanı oldu. Trabzon Vakfıkebir İlçe Başkanı Olcay Bahadır, "Atatürk’ün ilkelerinden, Cumhuriyet değerlerinden asla ayrılmıyorum" diyerek YENİ Parti'ye katıldı. Rize Ardeşen'de Belediye Başkanı Enver Atagün, İlçe Başkanı Faruk Buçan, İl Genel Meclis Üyesi Osman Zeki Çevik ve görevden alınan İl Başkanı Saltuk Deniz YENİ Parti'ye katıldı.

Yurt Dışı

İstifa dalgası sınır ötesine de taşıdı; Almanya'da faaliyet gösteren CHP Baden Birliği, Başkan Cengiz Yavuz öncülüğünde topluca YENİ Parti'ye katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erhan Balıkçı ise Ekrem İmamoğlu'nun "Değişmeyen tek şey değişimdir" sözünü hatırlatarak YENİ Parti'ye geçtiğini duyurdu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İÇİN EŞ ZAMANLI İSTİFA TAKVİMİ

Birçok il ve ilçe örgütü, Çarşamba gününü "toplu katılım" günü olarak belirledi.

Kocaeli

İl Başkanı Erdem Arcan, Çarşamba günü il yönetim kurulu üyeleri ve kentteki tüm seçilmiş ilçe başkanlarıyla birlikte eş zamanlı olarak partiden ayrılıp YENİ Parti'ye geçeceklerini açıkladı.

Muğla

25 yıl belediye başkanlığı yapan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Duygusal değil, mantık olarak yapmamız gereken bu" diyerek, eski Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve eski İl Başkanı Hüseyin Erol ile birlikte YENİ Parti'ye katılacağını açıkladı. YENİ Parti Muğla İl Başkanlığı, Çarşamba günü için şu basın açıklaması takvimini duyurdu:

Menteşe (10.00), Yatağan (12.30), Ortaca (13.00), Datça (16.00), Fethiye (16.00), Milas (17.00), Köyceğiz (17.00), Ula (18.00), Dalaman (18.00), Seydikemer (18.00), Marmaris (18.30), Kavaklıdere (19.00).

Manisa

Selendi İlçe Başkanı Cemil Kurt ve yaklaşık 150 kişi istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. Çarşamba günü ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte 14 ilçe belediye başkanının toplu olarak YENİ Parti'ye geçeceği öğrenildi.

Bilecik

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Çarşamba günü saat 18.00'de Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapacağı basın açıklaması ile 16 meclis üyesiyle birlikte YENİ Parti'ye geçeceğini duyurdu.

Ardahan

Göle İlçe Başkanı Recai Özalp öncülüğünde 29 Temmuz Çarşamba günü resmi programla toplu istifa gerçekleştirilecek. Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu YENİ Parti'ye katılırken, gözler sosyal medya üzerinden destek veren Ardahan İl Başkanı Yunus Dündar'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.

Ortak Bildiriyle İstifa Eden 281 Milletvekilinin Tam Listesi:

İsimler (1 - 94) İsimler (95 - 188) İsimler (189 - 281)
1. Yekta Açıkgöz 95. Refik Eryılmaz 189. Sakine Öz
2. Erol Ağagil 96. Haluk Eyidoğan 190. İsmail Özay
3. Yaşar Ağyüz 97. Mustafa Gazalcı 191. Ahmet Sırrı Özbek
4. Dilek Akagün 98. Okan Gaytancıoğlu 192. Hüseyin Özcan
5. Haydar Akar 99. Hasan Gemici 193. Osman Özcan
6. Vezir Akdemir 100. Nejat Gencan 194. Suat Özcan
7. Zekeriya Akıncı 101. Süleyman Girgin 195. Malik Ecder Özdemir
8. Yakup Akkaya 102. Coşkun Gökalp 196. Kazım Özev
9. Sabahat Akkiraz 103. Mehmet Gökdağ 197. Edip Özgenç
10. Ayşe Nedret Akova 104. Mehmet Göker Burdur 198. Ramazan Kerim Özkan
11. Yüksel Aksu 105. Ali Rıza Gülçiçek 199. Yüksel Özkan
12. Bahattin Alagöz 106. Numan Gültekin 200. Mustafa Öztin
13. Önay Alpago 107. Mehmet Gümüşcü 201. Harun Öztürk
14. Ahmet Altun 108. Rahmi Güner 202. Cengiz Özyalçın
15. Faik Altun 109. Cemalettin Gürbüz 203. Mustafa Özyürek
16. Züheyir Amber 110. Zeynep Damla Gürel 204. Mustafa Özyurt
17. Kemal Anadol 111. Uluç Gürkan 205. Bilgin Paçarız
18. Ali Arabacı 112. Ayşe Gürocak 206. Mehmet Parlakyiğit
19. Oya Araslı 113. Güneş Gürseler 207. Hüseyin Pazarcı
20. Necla Arat 114. Yalçın Gürtan 208. Sedat Pekel
21. Metin Arifağaoğlu 115. Hulusi Güvel 209. Doğan Şafak
22. Çetin Arık Kayseri 116. Hasan Güyüldar 210. Arif Sağ
23. Arsan Savaş Arpacıoğlu 117. Mehmet Haberal 211. Kemal Sağ
24. Ali Arslan 118. Süleyman Hatinoğlu 212. Fikri Sağlar
25. Gani Aşık 119. Turhan Hirfanoğlu 213. Ali Haydar Şahin
26. İsmet Atalay 120. Güler İleri 214. Nadir Saraç
27. Hasan Aydın 121. Ali Ilıksoy 215. Faruk Sarıaslan
28. Osman Aydın 122. Mustafa İlimen 216. Ali Sarıbaş
29. Ergün Aydoğan 123. M. Turhan İmamoğlu 217. Sıdıka Sarıbekir
30. Feridun Ayvazoğlu 124. Ceyhun İrgil 218. Şenal Sarıhan
31. Erdoğan Bakkalbaşı 125. Mahmut Işık 219. Timurçin Savaş
32. Mustafa Ali Balbay 126. Ruşen Işın 220. Mustafa Sayar
33. Bülent Baratalı 127. İbrahim O. Kaboğlu 221. Mehmet Nuri Saygun
34. Süheyl Batum 128. Mehmet Kahraman 222. Cevdet Selvi
35. Hüseyin Bayındır 129. Sena Kaleli 223. Bedri Serter
36. Coşkun Bayram 130. Nail Kamacı 224. Nur Serter
37. Kani Beko 131. Ekrem Selçuk Kangal 225. Şadan Şimşek
38. İbrahim Yavuz Bildik 132. İrfan Kaplan 226. Yahya Şimşek
39. Hüsnü Bozkurt 133. Mehmet Hilal Kaplan 227. Kamil Okyay Sındır
40. Rıdvan Budak 134. Emin Karaa 228. Mehmet Sefa Sirmen
41. Mehmet Büyükyılmaz 135. Selahattin Karaahmetoğlu 229. Behiç Sonbay
42. Barış Can 136. Erdal Karademir 230. Murat Sönmez
43. Volkan Canalioğlu 137. Ender Karagül 231. Ertöz Vahit Suiçmez
44. Suat Çağlayan 138. Tuncay Karaytuğ 232. Tayfun Süner
45. Rasim Çakır 139. Atilla Kart 233. Abuzer Tanrıverdi
46. Halil Çalık 140. Mehmet Kartal 234. İbrahim Taşdemir
47. Hüseyin Çamak 141. Yılmaz Kaya 235. Turan Tayan
48. İsmet Çanakcı 142. Yakup Kepenek 236. Ali Tekin
49. Tolga Çandar 143. Mehmet Kerimoğlu 237. Hayati Tekin
50. Ethem Cankurtaran 144. Mehmet Siyam Kesimoğlu 238. Mustafa Timisi
51. Fuat Çay 145. Ahmet Güryüz Ketenci 239. Necati Tığlı
52. Vahit Çekmez 146. Ali Keven Yozgat 240. Erol Tınaztepe
53. Süleyman Çelebi 147. İsmet Önder Kırlı 241. İsmet Tokdemir
54. Tarık Cengiz 148. Emin Koç 242. Mehmet Tomanbay
55. İzzet Çetin 149. Haluk Koç 243. Ramis Topal
56. Dursun Çiçek 150. Tevfik Koçak 244. Celal Topkan
57. Ömer Çiftçi 151. Muhsin Koçyiğit 245. Binnaz Toprak
58. Hüsnü Çöllü 152. Devrim Kök 246. Muharrem Toprak
59. Yüksel Çorbacıoğlu 153. Ural Köklü 247. Altan Tuna
60. Mehmet Alev Coşkun 154. Ali İhsan Köktürk 248. Erol Tuncer
61. Osman Coşkunoğlu 155. Emre Köprülü 249. Neccar Türkcan
62. Halil Çulhaoğlu 156. Esfender Korkmaz 250. Elif Doğan Türkmen
63. Ayşe Eser Danişoğlu 157. Osman Taney Korutürk 251. Rıza Türmen
64. Salih Dayıoğlu 158. Erol Köse 252. Enis Tütüncü
65. Mehmet Dedeoğlu 159. Şevket Köse 253. Şahin Ulusoy
66. İsmail Değerli 160. Tufan Köse 254. Baha Ünlü
67. Kemal Değirmendereli 161. Erdal Koyuncu 255. Halil Ünlütepe
68. Nurettin Demir 162. Sedef Küçük 256. Engin Ünsal
69. Haydar Demirtaş 163. Mehmet Küçükaşık 257. Hüseyin Ünsal
70. İlhan Demiröz 164. Mustafa Kul 258. Fahrettin Üstün
71. Hilmi Develi 165. Sami Kumbasar 259. Kazım Üstüner
72. Turgut Dibek 166. Bekir Kumbul 260. Necati Uzdil
73. Halit Dikmen 167. Kazım Kurt 261. Sedat Uzunbay
74. Celal Dinçer 168. Rüştü Kurt 262. Ali Cumhur Yaka
75. Orhan Ziya Diren 169. Muzaffer Kurtulmuşoğlu 263. Sabri Yavuz
76. A. Sedat Doğan 170. Faruk Loğoğlu 264. Abdülaziz Yazar
77. Celal Doğan 171. Hasan Macit 265. M. Ziya Yergök
78. Muharrem Doğan 172. Bayram Meral 266. Erdoğan Yetenç
79. Orhan Düzgün 173. Cengiz Gökçel 267. İdris Yıldız
80. Mehmet Ali Edipoğlu 174. Türkan Miçooğulları 268. Mahmut Yıldız
81. Akif Ekici 175. Ziya Gökalp Mülayim 269. Sacid Yıldız
82. Kemal Ekinci 176. Güldal Mumcu 270. Mustafa Yılmaz (Malatya)
83. Oktay Ekşi 177. Atila Mutman 271. Rıza Yılmaz
84. Şükrü Elekdağ 178. Kadir Narin 272. Ahmet Yılmazkaya
85. Atila Emek 179. Mehmet Neşşar 273. Bayram Yılmazkaya
86. Orhan Eraslan 180. Orhan Ocak 274. Selami Yiğit
87. Nevin Gaye Erbatur 181. Selahattin Öcal 275. Vedat Yücesan
88. Tuncay Ercenk 182. Kadir Gökmen Öğüt 276. Alaattin Yüksel
89. Fuat Erçetin 183. Yalçın Oğuz 277. Hilmi Yükselen
90. Ali Haydar Erdoğan 184. Ali Oksal 278. Bekir Yurdagül
91. Hikmet Erenkaya 185. Şinası Öktem 279. Rafet Zeybek
92. Sabri Ergül 186. Güldal Okuducu 280. Veli Zeren
93. Abdurrezzak Erten 187. Melda Onur 281. Tansel Barış
94. Ali Ahmet Ertürk 188. Onur Öymen
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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