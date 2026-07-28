Butlan CHP'sinde son 24 saatin bilançosu! İstifa dalgası tüm Türkiye'ye yayıldı

Yargının Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik 'mutlak butlan' kararı, siyaset sahnesinde eşine az rastlanır bir kırılma yaratarak on binlerce partiliyi yeni bir hedefe yöneltti. Türkiye'nin dört bir yanında eski milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçe örgütleri peş peşe istifa ederek rotalarını Özgür Özel liderliğinde kurulan YENİ Parti'ye çeviriyor.

281 ESKİ MİLLETVEKİLİNDEN YENİ PARTİ'YE DESTEK BİLDİRİSİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nde önceki dönemlerde görev yapmış 281 milletvekili, partideki 'mutlak butlan' yönetimine tepki göstererek, Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'yi destekleyeceklerini ortak bir açıklamayla duyurdu.

CHP'nin 38'inci kurultayı için alınan kararı, "Cumhuriyeti, parlamenter yaşamı ve demokrasiyi kuran 103 yıllık kurucu Partimizin iradesini ve demokratik süreçleri ayaklar altına alan, Cumhuriyet’in temel değerlerinden uzaklaştıran ve CHP’yi kişisel iktidar aracı haline getiren bir karardır" şeklinde tanımlayan vekiller, yayımladıkları metinde hedeflerini şöyle açıkladı:

"Cumhuriyet Halk Partisinin laiklik, demokrasi, hukuk devleti ve sosyal devlet gibi Cumhuriyet’in temel değerlerinin en önemli taşıyıcısı olduğuna inanan bizler, bu değerlerin mevcut yapı altında savunulmasının olanaksız hale geldiğine üzüntüyle tanıklık ediyoruz. Bu nedenle ortaya çıkan meşruiyet krizinin bir parçası olmayacağız. Aynı zamanda kurucu iradenin üyeleri olan bizler, Partimizin temel değerlerine ve Türkiye’nin aydınlık geleceğine duyduğumuz sorumluluğumuzun gereği olarak, CHP’den istifa ediyor; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, çoğulculuğa, sosyal demokrasiye ve Cumhuriyet’in kurucu değerlerine bağlı, parti içi demokrasiyi ve tüm üyelerin katılımıyla yapılacak önseçimi esas alan YENİ Parti’nin siyasal anlayışının inşasına katkı sunmak amacıyla yeni oluşuma destek veriyoruz. Sayın Özgür Özel başkanımızın liderliğini yaptığı siyasi hareketin; Atatürk'ümüzün Cumhuriyetimizin harcına kattığı o yüce toplumsal barışı, sarsılmaz dayanışmayı, kardeşlik ve hoşgörü ruhunu yeniden şahlandıracağına, milletimizin her bir ferdini ortak gelecek ülküsü etrafında aynı heyecanla kucaklayarak Türkiye'nin dört bir yanında yeni bir umut meşalesi yakacağına, sarsılmaz bir iktidar iradesini var edeceğine gönülden inanıyoruz. Halkımızın desteğiyle, CHP'nin tarihsel mirasını ve Cumhuriyetin temel değerlerini ödünsüz sahiplenecek YENİ Parti'ye destek olacağımızı, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımak için çalışacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

İZMİR'DE YENİ PARTİ OFİSİNE YÜRÜYÜŞ

İzmir'de siyasi hareketlilik, çok sayıda ilçe örgütünün ve tanınmış siyasi figürlerin YENİ Parti'ye katılımıyla hız kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 2004-2019 yılları arasında 15 yıl boyunca başkanlık görevini yürüten ve 2001-2003 yılları arasında CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcılığı yapan Aziz Kocaoğlu istifa etti. Eski Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da, “Birlikteysek güçlüyüz; birlikteysek Yeni’yiz; birlikteysek Türkiye’yiz” sözleriyle istifasını ve siyasi yolculuğuna Özgür Özel'in liderliğindeki YENİ Parti'de devam edeceğini resmen ilan etti.

Bornova'da eski İlçe Başkanı Ertürk Çapın, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) Grup Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan'ın katılımıyla toplanan kalabalık, parti binası önünden YENİ Parti İletişim Ofisi’ne yürüyüş düzenledi. Ertürk Çapın durumu şu sözlerle anlattı: "Bugün gerçekten çok acı bir gün yaşıyoruz, baba ocağımız işgal edildi. İlden iki yönetici geldi. Emniyetten de dört kişi almışlar. Teslim aldılar partiyi. Biz partiden ayrılmıyoruz, partiyi taşıyoruz. Bir gün de bu kiracıları buradan tahliye edeceğiz. Bir tek direkteki Türk bayrağını aldık. Bir de tabii ki Genel Başkanımızın resmini aldık."

Belediye Başkanı Ömer Eşki ise "Öleceğimi bilirdim ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılacağım asla aklıma gelmezdi" derken, İZBB Grup Başkan Vekili Yağmur Yurdakul Özkan, "Sayın Genel Başkanımız, 'Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız.' demişti. Bizler de halkın sesine kulak verdik ve bir yol açıyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir genelinde istifasını ve YENİ Parti'ye geçişini duyuran diğer teşkilatlar şu şekilde sıralandı:

Urla

İlçe Başkanı Ahmet Bahri Yalaz, kadın ve gençlik kolları ile 23 belediye meclis üyesi istifa etti. Yüzde 70,2 oy oranıyla Türkiye rekoru kırarak 25 meclis üyeliğinin 23'ünü kazandıklarını belirten Yalaz'ın açıklamasına Belediye Başkanı Selçuk Balkan, eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan, Aziz Kocaoğlu ve eski vekil Türkan Miçooğulları katıldı; grup Urla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Menderes

İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık istifasını Hasan Hüseyin Korkmazgil’in “Ekilir ekin geliriz, Ezilir un geliriz, Bir gider bin geliriz” dizeleriyle duyurdu.

Bergama

Belediye Başkanı Tanju Çelik ve İlçe Başkanı istifa etti.

Ödemiş

Belediye Başkanı Mustafa Turan, İlçe Başkanı Bülent Eker, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları YENİ Parti'ye geçti.

Foça

İlçe örgütü toplu istifa etti. İlçe Başkanı Kenan Düzgün, "Genel başkanımız Özgür Özel bir yol seçti. Bu yol hepimizin benimsediği, halkın istediği bir yoldur" dedi.

Seferihisar

İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar ve yönetimi YENİ Parti'nin teşkilatlanmasında görev alacaklarını açıkladı.

Konak, Dikili, Bayraklı, Buca, Çeşme: Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, Dikili'de görevden alınan İlçe Başkanı Emre Kırlı, Bayraklı İlçe Başkanı Münir Demir, Buca İlçe Başkanı Suat Bulut ve Çeşme ilçe yönetimi YENİ Parti'ye katıldı.

ANADOLU'NUN DÖRT BİR YANINDAN ÖZGÜR ÖZEL'E KATILIM DALGASI

YENİ Parti'ye yöneliş yalnızca İzmir ve Ankara ile sınırlı kalmadı, tüm Anadolu'da ve yurtdışında örgüt düzeyinde kitlesel bir harekete dönüştü.

Antalya

Kepez ve Muratpaşa ilçe örgütleri istifa ederek YENİ Parti binasına yürüdü. Saat 17.00'de Kepez'de, 17.30'da Muratpaşa'da yapılan açıklamaların ardından saat 19.00'da YENİ Parti il binasında buluşan kalabalığa, görevden alınan İl Başkanı Nail Kamacı hitap etti. Yaklaşık 4 kilometre süren yürüyüşte kitleyi, Saraçhane eylemlerinde gündeme gelen "Pikachu" kostümlü maskot karşıladı. Kepez İlçe Başkanı Gökhan Ölmez, "İçimizde buruk bir üzüntü ama ileriye dönük büyük bir umut ve sevinçle bugün buradayız. AKP yargısının atadığı butlan kararını tanımadığımız için, iktidara koşar adımlarla yürümek için istifa ediyoruz. Tek umudumuz Özgür Özel'dir" dedi.

Adana

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın YENİ Parti'ye geçişinin ardından, CHP Ceyhan İlçe Başkanı Ahmet Vurucu, Kadın Kolları Başkanı Armağan Bazo, Gençlik Kolları Başkanı İsmail Talum ve yönetimi kapsayan toplam 46 yönetici istifa etti. İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, ilçe yönetimi ve eski ilçe başkanlarıyla birlikte istifa ettiğini duyurdu. Sarıçam İlçe Başkanı Sercan Polat da yönetimiyle partiden ayrıldı.

Ankara

Etimesgut'ta CHP İlçe Başkanı Selçuk Demir, kadın ve gençlik kolları yönetimleri ile 14 belediye meclis üyesi partiden istifa etti. Eski ilçe başkanı Ayhan Yılmaz, "Büyük bir hüzün ama başımız dik bir şekilde, yıllarca gururla taşıdığım 'Baba Ocağı' rozetimi emanetçi BUTLANCI yönetime bırakıyorum" dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinden 4 kişinin daha istifa etmesi beklenirken, 2'sinin durumunun Mansur Yavaş'ın kararına göre netleşeceği belirtildi. İstifa eden meclis üyeleri: Onur Yolcu, Melike Dağcı, Ayhan Yılmaz, Cem Gürbüz, Çağrı Özgür, Zülfikar Aslan, Seyhan Demirpençe, Almina Gökbulut, Oyal Çelik, Feyzullah Mert, Alpay Derman, Filiz Duran, Taşkın Ayaz, Deniz Dizdar.

Karaman

İl Başkanı Ahmet Recai Evcen, Milletvekili Av. İsmail Atakan Ünver'in de katılımıyla il ve ilçe yönetimlerinin istifasını duyurdu. Toplantıya kurucu İl Başkanı Alaattin Işık, eski Belediye Başkanı Yaşar Evcen ve önceki dönem il başkanları Şahin Yıldız, Kadir Ergin, Yüksel Atik, Zeki Gülseven, Mustafa Cem Kağnıcı katıldı.

Sakarya

İl Kadın Kolları Başkanı Azize Çeroğlu yönetimiyle istifa ederek "Biz kadınlar siyasetten çekilmiyoruz. Tam tersine daha güçlü, daha kararlı ve daha özgür bir mücadeleye yürüyoruz" derken; YENİ Parti'ye katılan Oğuz Can Curoğlu, "İlk seçimde iktidar olan bir partinin birer neferi olacağız" şeklinde konuştu.

Erzincan & Hatay

Erzincan'da İl Başkanı Cevdet Ersoy, Merkez İlçe Başkanı Ali Aras, Çağlayan Belediye Başkanı Çetin Çay ve Mollaköy Belediye Başkanı Cihangir Kaya istifa etti. Hatay'da İskenderun İlçe Başkanı Avukat Hüseyin Derin, "Bu karar; ülkemizin geleceğine ve halkımızın umuduna olan inancımızın bir sonucudur" diyerek istifasını duyururken, Antakya ve Defne örgütleri de YENİ Parti'ye geçti.

Aydın & Trabzon & Rize

Aydın Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, "Seçilmiş Belediye Başkanıyım, atanmışlarla yol yürümem!" diyerek ayrılan ilk belediye başkanı oldu. Trabzon Vakfıkebir İlçe Başkanı Olcay Bahadır, "Atatürk’ün ilkelerinden, Cumhuriyet değerlerinden asla ayrılmıyorum" diyerek YENİ Parti'ye katıldı. Rize Ardeşen'de Belediye Başkanı Enver Atagün, İlçe Başkanı Faruk Buçan, İl Genel Meclis Üyesi Osman Zeki Çevik ve görevden alınan İl Başkanı Saltuk Deniz YENİ Parti'ye katıldı.

Yurt Dışı

İstifa dalgası sınır ötesine de taşıdı; Almanya'da faaliyet gösteren CHP Baden Birliği, Başkan Cengiz Yavuz öncülüğünde topluca YENİ Parti'ye katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erhan Balıkçı ise Ekrem İmamoğlu'nun "Değişmeyen tek şey değişimdir" sözünü hatırlatarak YENİ Parti'ye geçtiğini duyurdu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ İÇİN EŞ ZAMANLI İSTİFA TAKVİMİ

Birçok il ve ilçe örgütü, Çarşamba gününü "toplu katılım" günü olarak belirledi.

Kocaeli

İl Başkanı Erdem Arcan, Çarşamba günü il yönetim kurulu üyeleri ve kentteki tüm seçilmiş ilçe başkanlarıyla birlikte eş zamanlı olarak partiden ayrılıp YENİ Parti'ye geçeceklerini açıkladı.

Muğla

25 yıl belediye başkanlığı yapan eski Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Duygusal değil, mantık olarak yapmamız gereken bu" diyerek, eski Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve eski İl Başkanı Hüseyin Erol ile birlikte YENİ Parti'ye katılacağını açıkladı. YENİ Parti Muğla İl Başkanlığı, Çarşamba günü için şu basın açıklaması takvimini duyurdu:

Menteşe (10.00), Yatağan (12.30), Ortaca (13.00), Datça (16.00), Fethiye (16.00), Milas (17.00), Köyceğiz (17.00), Ula (18.00), Dalaman (18.00), Seydikemer (18.00), Marmaris (18.30), Kavaklıdere (19.00).

Manisa

Selendi İlçe Başkanı Cemil Kurt ve yaklaşık 150 kişi istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. Çarşamba günü ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte 14 ilçe belediye başkanının toplu olarak YENİ Parti'ye geçeceği öğrenildi.

Bilecik

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Çarşamba günü saat 18.00'de Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapacağı basın açıklaması ile 16 meclis üyesiyle birlikte YENİ Parti'ye geçeceğini duyurdu.

Ardahan

Göle İlçe Başkanı Recai Özalp öncülüğünde 29 Temmuz Çarşamba günü resmi programla toplu istifa gerçekleştirilecek. Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu YENİ Parti'ye katılırken, gözler sosyal medya üzerinden destek veren Ardahan İl Başkanı Yunus Dündar'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.

Ortak Bildiriyle İstifa Eden 281 Milletvekilinin Tam Listesi: