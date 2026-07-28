CHP'de bir toplu istifa daha: Urla'da yönetim ve 23 meclis üyesi Yeni Parti'ye katılacak

Düzenlenen basın toplantısında konuşan CHP Urla İlçe Başkanı Ahmet Bahri Yalaz, Genel Başkan Özgür Özel'in "Her son yeni bir başlangıçtır" sözünü hatırlatarak, ilçe teşkilatıyla birlikte Yeni Parti saflarına katılma kararı aldıklarını duyurdu.

TOPLU İSTİFA VE YENİ PARTİ'YE GEÇİŞ

Yalaz, ilçe yönetim kurulu, kadın kolları ve gençlik kolları ile birlikte CHP'deki görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa ettiklerini açıkladı. Aynı zamanda 23 belediye meclis üyesinin de CHP üyeliğinden ayrılarak Yeni Parti'ye katılacağını belirtti.

'SİYASİ ÇİZGİMİZ ATATÜRK'ÜN İLKE VE DEVRİMLERİ DOĞRULTUSUNDA'

Yalaz, açıklamasında partiyi bir makam kapısı olarak değil, Cumhuriyet ve demokrasi mücadelesinin taşıyıcı kolonlarından biri olarak gördüklerini ifade ederek, "Siyasi çizgimiz her zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri doğrultusunda oldu" dedi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Urla'da yüzde 70,2 oy oranıyla Türkiye rekoruna ulaştıklarını, 25 meclis üyeliğinin 23'ünü kazandıklarını hatırlatan Yalaz, bu başarıyı Urlalıların Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmasının göstergesi olarak nitelendirdi. İlçe teşkilatını borçsuz ve güçlü bir mali yapıyla devrettiklerini belirten Yalaz, mevcut siyasi ortamda demokrasi ve hukukun baskı altında olduğunu vurgulayarak, Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'nin mücadelesine destek vereceklerini söyledi.

TOPLU YÜRÜYÜŞ YAPILDI

Basın açıklamasına Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, eski milletvekili Türkan Miçooğulları, eski ilçe başkanları ve çok sayıda sivil toplum temsilcisi ile partili katıldı. Açıklamanın ardından grup, Urla Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş düzenledi.

(ANKA)