Almanya'da CHP Baden Birliği'nden toplu istifa! YENİ Parti'ye katıldılar

Almanya'da faaliyet gösteren CHP Baden Birliği, topluca CHP'den istifa ederek Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan YENİ Parti'ye katıldı. Birlik Başkanı Cengiz Yavuz, istifa kararını açıklarken CHP'nin kurucu değerlerine sahip çıkmayı amaçladıklarını belirtti.

Yavuz, "Bugün burada içimiz bir yanıyla buruk, bir yanıyla ise umut dolu. Baba ocağımız CHP'den ayrılarak, Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan YENİ Parti’ye geçiş sürecimizi başlattık" dedi. Tören sırasında CHP bayraklarının kaldırıldığı ve üyelere YENİ Parti rozetlerinin takıldığı, bu anlarda duygusal anlar yaşandığı görüldü.

2013 YILINDA KURULAN İLK YURT DIŞI CHP BİRLİĞİ OLDUKLARINI HATIRLATTI

Cengiz Yavuz, konuşmasında 2013 yılında Almanya Dernekler Mahkemesi'nde tescil edilen ve yurt dışında kurulan ilk CHP birliği olduklarını hatırlattı. Yavuz, bugüne kadar Atatürk ilke ve devrimleri, Cumhuriyetin kurucu değerleri ve CHP'nin Altı Ok ilkeleri doğrultusunda tamamen gönüllülük esasıyla faaliyet yürüttüklerini ifade etti.

İMAMOĞLU İÇİN DÜZENLENEN ETKİNLİKLERİ ANLATTI

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından halk iradesine destek amacıyla Baden bölgesinde son bir buçuk yılda sekiz dayanışma mitingi ile Almanya Anayasa Mahkemesi önünde iki özgürlük yürüyüşü düzenlediklerini, farklı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak demokrasi çalışmaları yürüttüklerini aktardı.

"ATTIĞIMIZ BU ADIM ATATÜRK'ÜN MİRASINA SAHİP ÇIKMA MÜCADELESİDİR"

CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan gelişmelere de değinen Cengiz Yavuz, "Butlancı ve kayyumcu yönetim anlayışlarını kabul etmiyoruz. Attığımız bu adım baba ocağını terk etmek değil, Atatürk'ün mirasına sahip çıkma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

Yavuz, 38. Olağan Kurultay'da delegelerin özgür iradesiyle oluşan örgüt iradesini desteklediklerini belirterek, "Bizim seçilmiş, meşru ve tartışmasız genel başkanımız Özgür Özel'dir" dedi.

AİDATLAR VE YENİ DÖNEM AÇIKLAMASI

CHP Baden Birliği'nin Almanya hukukuna göre faaliyet gösteren yasal bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Cengiz Yavuz, üyelerden toplanan aidatların CHP Genel Merkezi ile herhangi bir idari ya da mali bağının bulunmadığını, yalnızca dernek faaliyetlerinde kullanıldığını kaydetti.

FAALİYETLERİNİ YENİ PARTİ BADEN BİRLİĞİ ADIYLA SÜRDÜRECEK

Yavuz, örgütün bundan sonraki faaliyetlerini "Yeni Parti Baden Birliği" adı altında sürdüreceğini belirterek, mücadelelerini Atatürk ilke ve devrimleri ile Cumhuriyetin temel değerleri doğrultusunda demokrasi, hukuk devleti ve halk egemenliği mücadelesine devam ettirerek sürdüreceklerini açıkladı. (ANKA)