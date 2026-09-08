Bursa-İstanbul hattında korkutan gece! Kapıdan dönmek zorunda kaldılar, 2 sefer de iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün gerçekleştirilmesi planlanan iki seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Deniz ulaşımını kullanacak yolcular için iptal kararı duyuruldu.

BUDO'DAN PEŞ PEŞE İPTAL KARARI

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılması planlanan iki sefer hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. İptal edilen seferler arasında 20.15'te yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi bulunuyor.

İSTANBUL'DAN BURSA'YA SEFER DE YAPILAMAYACAK

Hava koşulları nedeniyle iptal edilen diğer sefer ise 20.30'da İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) güzergahında yapılması planlanan deniz otobüsü seferi oldu.

BUDO'nun duyurusunda, söz konusu iki seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı belirtildi.

Böylece bugün akşam saatlerinde Bursa ile İstanbul arasında deniz yolculuğu yapmayı planlayan yolcular, iptal edilen iki sefer nedeniyle ulaşım planlarını yeniden düzenlemek durumunda kaldı. (DHA)