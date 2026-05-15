Burdur Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: İddianame tamamlandı

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, eski belediye başkanı Sebahattin Akkaya ve AKP Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı'nın da aralarında bulunduğu 51 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

BURDUR BELEDİYESİ İDDİANAMESİ TAMAMLANDI

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Burdur 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede; Burdur Belediyesinde 2013-2023 yıllarında yapılan bazı imar planı değişiklikleri ve yapı ruhsatı işlemlerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı iddia edildi.

BELEDİYE BAŞKANI SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamede ifadesine yer verilen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in, 2014 yılından bu yana görevde olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmediği aktarıldı.

Ercengiz; imar planı değişikliklerinin belediye meclisi ve ilgili komisyon süreçlerinden geçerek oy birliğiyle kabul edildiğini, kamu yararının gözetildiğini, yeşil alan ile otoparkların artırılmasının hedeflendiğini belirterek suçlamaları reddetti. Ercengiz ifadesinde ayrıca; işlemlerin mevzuata uygun yürütüldüğünü, valilik ve ilgili kurum denetimlerinden geçtiğini, askı sürecinde itiraz gelmemesi üzerine kesinleştiğini belirtti.

Eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya'nın da iddianamede yer alan ifadesinde, 2004-2014 yıllarında görev yaptığını belirterek suçlamaları kabul etmediği aktarıldı.

Akkaya'nın savunmasında; yapılan işlemlerin İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirildiğini öne sürdüğü, daha önce belediyede yapılan müfettiş denetimlerinde de imar mevzuatına aykırı bir durum tespit edilmediğini ifade ettiği belirtildi.

51 KİŞİ HAKKINDA 3 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Aralarında Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, eski belediye başkanı Sebahattin Akkaya ve AKP Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı'nın da olduğu 51 sanık için 6 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İlk duruşma 13 Temmuz'da görülecek. (AA)