Bugün 3 CHP'li belediyeye operasyon yapıldı: Başkan yardımcısı dahil 24 kişi gözaltında

Yerel seçimlerin ardından başlayan normalleşme sürecinin sona ermesinin ardından yerelde iktidarı kazanıp 47 yıl sonra birinci parti olan CHP'nin belediyelerine operasyonlar yapılmaya başlandı.

Uzun zamandan beri devam eden operasyonlar hala devam ederken birçok belediye başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da bu operasyonlar sonucunda tutuklandı.

BUGÜN 3 CHP'Lİ BELEDİYEYE OPERASYON DÜZENLENDİ! İLKİ İBB

Sabahın erken saatlerinde İBB ve Üsküdar Belediyelerine peş peşe operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada İBB Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü bünyesindeki bazı ihalelerde “kurgusal ihale sistemi” kurularak ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon yapıldı.

13 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 12 kişinin gözaltına alındığı yakalanırken, 1 kişinin yurt dışında olduğu olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINANLARIN LİSTESİ

İBB'ye yönelik yapılan son operasyonda gözaltına alınanların listesi şu şekilde:

Ayhan TAŞ – Daire Başkanı

Murat ER - Avrupa Yakası Yol Bakım Ve Onarım Şube Müdürü

Erkan KAVLAK – Tekniker

Erkan KOÇ – Teknik Şartname Düzenleyen

Hakan ÇAKIR - Elektronik Sistemler Müdürü

İbrahim YAŞAROĞLU – Teknik Şartnameyi Hazırlayan

Menderes ÇAKMAK – Mühendis

Muhammet Sertaç KAZICI –Teknik Şartnameyi Düzenleyen

Niyazi BAŞTÜRK – Teknik Şartnameyi Düzenleyen

Zeynep DÜŞMEZ - İnform Firması Ortağı

İsmail KURTULUŞ – Koloni İnşaat Firması Yetkilisi İhsan

Sabri KURTULUŞ – Koloni İnşaat Firması Yetkilisi

Yurt dışında olduğu belirlenen: Levent ILGIN - İnform firması yetkilisi

HEMEN ARDINDAN ÜSKÜDAR GELDİ

İBB operasyonunun hemen ardından yine CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon geldi. İlki 7 Nisan tarihinde yapılan operasyonda 9 kişi tutuklanmıştı. Bu sabah gelen ikinci dalgada ise 7 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI GÖZALTINDA

CHP'li belediyelerin operasyonları İstanbul sınırlarının da dışına çıktı. Yine sabah saatlerinde CHP'li Denizli Merkezefendi Belediyesi'ne yapılan operasyonda belediye başkan yardımcısı dahil 5 kişi gözaltına alındı.