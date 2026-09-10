Bu da oldu! Esenler Belediyesi 65 yıllık yolu sattı, semt halkı perişan

Esenler Çiftehavuzlar Mahallesi sakinleri, akıllara durgunluk veren bir belediyecilik kararıyla karşı karşıya. Mahallelinin 65 yılı aşkın süredir camiye, aile sağlığı merkezine, eczaneye ve semt pazarına güvenle ulaşmak için kullandığı asfalt güzergâh, AKP’li Esenler Belediyesi tarafından açık artırma usulüyle satıldı. Yıllardır binlerce insanın üzerinden geçtiği 63 ada 7 parseldeki alanın, üzerine bina dikilmek üzere özel bir isme devredilmesiyle birlikte mahalle bir anda fiilen bölündü.

Cumhuriyet'ten Gülnur Saydam'ın bölgeden aktardığı bilgilere göre kentin en temel ihtiyacı olan ulaşımı sağlamakla yükümlü belediyenin bizzat mevcut yolu ortadan kaldırması, bölge sakinlerini isyan noktasına getirdi.

DÜN HERKESİN YOLUYDU, BUGÜN BİR KİŞİNİN İNŞAAT ALANI

Yolun kapatılmasıyla birlikte özellikle yaşlılar ve çocuklar için günlük hayat çileye dönüştü. Satış kararını çok geç öğrendiklerini belirten mahalle sakinlerinden Reşat Gürbüz, bürokrasinin masa başında aldığı kararın sahada yarattığı mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

“Çok sonradan haberimiz oldu. Belediyeyle görüştük. Burasının arsa olduğunu, geri dönüşü olmadığını ve sattıklarını söylediler. Burayı Milli Emlak’tan alıp birine satmışlar. Biz bu satışa karşıyız. Burası cami, okul, pazar geçiş noktası. Stratejik bir noktadayken şimdi geçiş engelleniyor. Yaşlılarımız 300 metre yokuş aşağı, yokuş yukarı gitmek zorunda kalacak. Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu rant uğruna bizi yolsuz bırakıyor.”

KAPI DUVAR OLDU: RANDEVU İSTEDİK 'ORTALIĞI GERME' DEDİLER

Yolun satılmasına tepki göstermek ve çözüm aramak isteyen mahalle sakinleri, muhatap bulamamaktan ve 'terslenmekten' şikâyetçi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile görüşmek için randevu talep ettiklerini belirten Mahmut Babacan, karşılaştıkları tavrı şu ifadelerle özetledi:

"Bu yol 65 yıldır vatandaşa kolaylık sağlıyor. Rant uğruna satılmamasını istedik. Karşı çıktık. Ama derdimizi anlatırken bize tepki gösterildi. ‘Ortalığı germeyin’ diye bağırıldı. Biz ne hakaret ettik ne de ortamı gerdik. Biz halkız, hakkımızı savunuyoruz. Belediye yol mu yapar, yol mu satar? Bunlar devletin yolunu satıyor. Halkın sorunlarını çözecekken sorun yaratıyorlar. Yaşlıları ve çocukları göz göre göre çıkar uğruna mağdur ediyorlar. Sesimizi kimse duymuyor. Üstüne aşağılanıyoruz. Ama bu yola karşıyız, sonuna kadar direneceğiz."

“BİZ BU BAŞKANI SEÇTİK ŞİMDİ YOLUMUZU PARAYLA SATTILAR”

Gündelik hayatın en temel parçasının ellerinden alınmasına öfkelenen bir kadın mahalleli ise yerel yönetime ve iktidara sitem etti:

"65 yıldır bu yolu kullanıyoruz. İşimizi kolaylaştırıyordu. Şimdi kazıp yerine bina dikeceklermiş. Bizi bu yaşlı halimizle kilometrelerce yürütecekler. Biz AKP seçmeniyiz, bu başkanı biz seçtik. Ama şimdi bizim yolumuzu para karşılığında başkasına satmışlar. Yazıklar olsun. Bu zulümdür. Cumhurbaşkanı duysun, partisindekilerin halka neler yaptığını görsün."

"NE ARSASI? BASTIĞIMIZ BU YER BİLDİĞİNİZ YOL!"

Otuz yıldır aynı sokakta yaşadığını söyleyen bir diğer yurttaş ise, fiilen kullanılan bir yolun evrak üzerinde yok sayılmasındaki çarpıklığı dile getirdi:

"30 yıldır buradayım. Allah ne diyor? Yolda bir taş gördüğünüzde kenara atın. Ama Esenler Belediyesi bizim yolumuza taş koyuyor. Nerede din, nerede ahlak, nerede vicdan? Bu hangi imana sığar Tevfik Göksu? Kullandığımız bu asfalt yola arsa diyorlar. Ne arsası burası yol."

BELEDİYENİN SAVUNMASI: EVRAKTA YOL DEĞİL KONUT ALANI

Gelen yoğun tepkilerin ardından açıklamada bulunan Esenler Belediyesi ise satışı doğruladı ancak mahallelinin yaşadığı gerçekliği kâğıt üzerindeki planlarla savundu. Yapılan yazılı açıklamada, söz konusu Çiftehavuzlar Mahallesi 63 ada 7 parseldeki alanın imar planlarında yol olarak yer almadığı, belediyeye ait konut alanı statüsündeki bir arsa olduğu ifade edildi.

Taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında açık artırmayla satıldığını belirten belediye yönetimi, mahallenin tam ortasındaki bağlantı güzergâhının yok edilmesine karşın, "Yapılan işlem nedeniyle şehrin ulaşımına, mevcut yol düzenine veya yaşam fonksiyonlarına olumsuz etki edecek herhangi bir durum söz konusu değildir" iddiasında bulundu.

Kâğıt üzerinde "arsa" denilse de 65 yıldır ayağını bastığı asfaltı korumaya çalışan yurttaşlar ise satış işleminin derhal iptal edilmesini, günlük hayatlarının rant hesaplarına kurban edilmemesini istiyor.