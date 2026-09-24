Bu çöp arabası mis gibi kokuyor! Her gün çocuklara oyuncak dağıtıyor

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde temizlik personeli olarak görev yapan 40 yaşındaki Rıfat Başar, çevreye yayılan ağır kokulardan rahatsız olunca kullandığı aracı baştan aşağı yeniledi. Her gün deterjanla yıkadığı çöp kamyonunu rengarenk pelüş oyuncaklarla donatan fedakar şoför, çocukların sevgilisi oldu. Maaşından ayırdığı parayla aldığı hediyeleri sokak sokak dağıtan Başar, kısa sürede miniklerin 'Rıfat ağabeyi' haline geldi.

KOKUDAN UTANDI HER GÜN YIKAMAYA BAŞLADI

Kemalpaşa Belediyesi bünyesinde 6 yıldır çöp kamyonu kullanan Başar, göreve başladığı ilk günlerde çevre sakinlerinin koku sebebiyle yaşadığı rahatsızlığı fark etti. Aracın altını, önünü ve kazan kısmını kendi imkanlarıyla deterjanlayıp yıkayan emekçi, temizliği günlük mesaisinin ayrılmaz bir parçası durumuna getirdi.

Geliştirdiği temizlik rutinini anlatan belediye personeli Rıfat Başar, kokuyu tamamen ortadan kaldırdığını dile getirdi. Çöp kamyonu şoförü Başar, "İlk araca bindiğimde kötü kokular yayılıyordu. Bu durumu nasıl düzeltebilirim diye düşündüm. Halkın içinden geçerken herkes püflediği zaman da rahatsız oldum, ben de utandım. Kamyonu temizlemeye, temiz tutmaya karar verdim. Alttan, önden, kazanın içini, dışını deterjanla kendi imkanlarımla temizlemek için akşama kadar uğraştım. Bütün kokuyu giderdim ve bunu yıllardır da aynı şekilde sabah, öğle, akşam şeklinde devam etmekteyim. Çünkü bir gün ihmal etsem aynı kokular tekrar yayılacağına eminim" dedi.

KENDİ MAAŞIYLA OYUNCAKLAR SATIN ALDI

Öğrencilerin ve küçük çocukların çöp arabasından korkarak kaçtığını gören duyarlı sürücü, bu çekingenliği kırmak için kendi maaşından bütçe ayırdı. Satın aldığı pelüş oyuncakları ve yapay çiçekleri kabinin çevresine asarak çöp aracını aracı adeta bir masal arabasına dönüştürdü.

İşini büyük bir tutkuyla yaptığını vurgulayan şoför Rıfat Başar, temizlik konusundaki hassasiyetini aktardı. Titizlikle çalıştığını belirten fedakar emekçi, "Temizledikten sonra halkın içinden geçerken millet rahatsız olmuyor. Çok güzel kokuyor hatta kokular dışarıdakilerin burnuna kadar ulaşıyor. Elimden geldiği kadar temizliyorum. Şimdi de çöp aracım öğrencilerin, küçük çocukların ilgi odağı olmuş durumda. Aracı oyuncaklarla, çiçeklerle süsledim. İsteyen çocuklara da dağıtıyorum. Bunu maaşımın belirli kısmından, kendi imkanımla karşılıyorum. İşimi severek yapıyorum. Kesinlikle üfleyip, püflemiyorum. Bu çöp işidir. En ince detayına kadar arabamı temiz tutmaya çalışıyorum. Temizliğe çok önem veriyorum ve bu konuda çok titizim. Sonuna kadar da uygun görüldüğü yere kadar devam etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

SESİNİ DUYAN SOKAĞA KOŞUYOR

Kamyonun üzerindeki butona basıldığı anda mahallenin tüm çocukları büyük bir neşeyle sokaklara dökülmeye başladı. Aracın yolunu gözleyen minikler, hediye edilen oyuncaklarla sevinirken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Toplumsal çevre bilincine katkı sunmak istediğini söyleyen Rıfat Başar, çocukların kendisine gösterdiği sevgiyi anlattı. Çalışma şevkinin arttığını vurgulayan belediye çalışanı, "Sabahları çöp alırken lokantaların önünden geçiyorum. Bir kişi püf dediği zaman moralim bozuluyor doğrusu. İşte bozulmasın diye arabayı titizlikle, çok dikkatli bir şekilde temiz tutmaya çalışıyorum. Öğrenciler çöp arabasından hep kaçarak çekiniyorlardı. Bu çocuklara çöp arabasını nasıl sevdiririm diye düşündüm. Önce birkaç tane oyuncağı arabaya koydum. Çocuklar istemeye başlayınca bu sefer aracı pelüş ayıcıklarla doldurdum. Bu durum çocukların arasında yayılınca, bu kez çocuklar çöp arabasını bekler oldu. Araçta butonun sesi çıktığı zaman hemen koşuyorlar. ‘Abi oyuncak ver’ diyorlar. Hiçbirini şu ana kadar geri çevirmedim. Çocukları seviyorum, ayrı bir ilgim var onlara karşı. Çevremizi temiz tutalım, hayat ve doğa çok güzel. Çöplerimizi yere atmayalım. Keşke Türkiye'deki bütün çöp araçları bu şekilde olsa. İnsanlar artık seve seve çöp aracına yanaşıyorlar. Tatlı gözlerle bakıyorlar ve bu benim hoşuma gidiyor. Güzel gözlerle bakıldığı zaman, insan yadırgamadığı zaman benim daha çok hevesli hevesli çalışasım geliyor. Farkındalık yaratmak istedim" ifadelerini kullandı.

İLÇE HALKINDAN TAM NOT ALDI

Sıra dışı temizlik anlayışı mahalledeki ticari işletmelerin ve bölge esnafının da takdirini kazandı. Çöp arabasından yayılan tatlı kokulardan duyduğu memnuniyeti belirten esnaf Hayrettin Okur, "Çöp kamyonu buradan geçince kötü koku yayılıyordu. Rıfat kardeşim 5 senedir çalışıyor. Araba buradan geçerken artık hijyenik bir ortam var. O artık tatlı bir kokuyla buradan geçiyor. Rıfat her geçtiğinde tutup, ona sarılmak istiyorum. Türkiye'de belki de böyle bir cicili bicili araba yoktur" dedi.

Temiz sokakların mahalleye neşe getirdiğini belirten öğrenci velisi Bahar Şahin, uygulamanın herkesi sevindirdiğini dile getirdi. Mahalledeki ortamdan memnuniyet duyduğunu aktaran veli Bahar Şahin, "İlk defa böyle bir araba ben de gördüm. Çocuklar gördüğü zaman neşeleniyor tabii. Mutlu oluyorlar, Biz de mutlu oluyoruz. Sokaklarımız tertemiz oldu" ifadelerini kullandı.

Kamyonun gelişini dört gözle bekleyen öğrenci Rabia Maparvelioğlu, aracın korkutucu havasının tamamen dağıldığını söyledi. Yaşadığı sevinci anlatan küçük öğrenci Rabia, "Çoğumuz çöp arabalarından kaçıyorduk ama bu çöp arabası hepimize neşe kattı. Çok temiz kokuyor, temiz gözüküyor. Hepimizin hoşuna gitti, oyuncaklar var. Herkes mutlu oldu" diye konuştu.

(DHA)