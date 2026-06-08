Bu bal altın bal: Tam 4 yıl üst üste dünya şampiyonu oldu

Bitlis'te yüksek rakımlı yaylalarda üretilen karakovan balı, Paris Honey Award yarışmasında dördüncü kez Altın Bal ödülü kazandı.

Uluslararası değerlendirme için Paris'teki laboratuvarlara gönderilen numuneler prolin değeri, nem oranı ve polen sayımı açısından en yüksek kategoriyi hak etti. Yaklaşık 200 arıcının katıldığı yarışmada Bitlis balının art arda aldığı dereceler kentteki üreticileri sevindirdi.

NESİLDEN NESİLE ARICILIK

Üçüncü kuşak arıcı Serdar Nevzat Ersan, ödülün yılların emeğinin ve özverisinin karşılığı olduğunu belirtti. Kentin zengin florası ve yüksek rakımının balın kalitesini doğrudan belirlediğini anlatan Ersan, hedeflerinin yalnızca bal üretmek değil nesilden nesile aktarılan arıcılık kültürünü yaşatmak olduğunu söyledi.

Ersan "Bitlis balının üst üste dört kez uluslararası ödüle layık görülmesi kentin arıcılık potansiyelini ve doğal değerlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Bölgenin markalaşma sürecine de önemli katkı sağlıyor" dedi.

(DHA)