Kilosu bin liradan satışa çıktı: Sadece bir şehirde yaylalarda üretiliyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine özgü sandal ağacı balının ilk hasadı gerçekleştirildi. Bahar mevsimindeki dengesiz hava koşulları rekolteyi düşürürken balın kilosu bin liradan satışa sunuluyor.

Antalya, Gazipaşa'da 217 arı üreticisi, toplamda 10 bin 980 kayıtlı kovanla üretim yapıyor. Kovanlar kış aylarında 200-300 rakımlarda tutuluyor, baharla birlikte daha yüksek rakımlara taşınıyor.

Bölgede sandal ağacının yanı sıra püren, narenciye ve avokado çiçeklerinden de bal elde ediliyor. Polen, propolis ve arı sütü gibi katma değerli ürünler de üretimde önemli yer tutuyor.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Çile Mahallesi'nde gerçekleştirilen ilk hasada Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bat ile Antalya Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Oktan katıldı.

REKOLTEDE HAYAL KIRIKLIGI

Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, 2026 bahar balı hasadının başladığını açıkladı ve sandal ağacından elde edilen acı balın kilosunun bu yıl bin liradan alıcı bulduğunu belirtti.

Üretici Fatih Oktan ise rekoltenin beklentilerin altında kaldığını kabul etti.

"Bu yıl bal rekoltesinde beklentimiz yüksekti ama bahar mevsiminin yağışlı geçmesi rekolteyi düşürdü. Vatandaşın ihtiyacını görecek kadar hasadımız yapıldı."

Normal ballara kıyasla daha sert yapısıyla öne çıkan acı bal, yalnızca belirli rakımlarda üretilebildiği için ilçeye özgü bir ürün olma niteliği taşıyor.

COĞRAFİ İŞARET YOLDA

Hem Oktan hem de İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bat, acı bal için coğrafi işaret tescili çalışmalarının başlatılacağını duyurdu. Bat, ürünü "Gazipaşa'ya özgü özel bir tat" olarak nitelendirdi.

Yayla sezonunun da açılmasıyla kovanlar daha yüksek rakımlardaki yaylalara taşınacak, üreticiler yayladan gelecek hasatta daha yüksek verim bekliyor.

(DHA)