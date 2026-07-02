Boşanmak isteyen kadın boğazından bıçaklandı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Millet Bahçesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. ile boşanma aşamasındaki eşi A.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.B., yanında bulunan bıçakla eşini boğazından yaraladı.

Çevredeki vatandaşların olaya tepki göstermesi üzerine şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar parkta bulunan vatandaşlar, kanamayı durdurabilmek için yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüpheli A.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, saldırının ardından vatandaşların şüpheliyi Millet Bahçesi içerisinde kovaladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (AA/Haber Merkezi)