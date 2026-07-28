Boşanma aşamasındaki eşine 6 el ateş etti! Cani koca her yerde aranıyor

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Kamuoyunda ardı arkası kesilmeyen kadına şiddet olayları ve boşanma aşamasındaki kadınların karşı karşıya kaldığı tehlikeler büyük bir infial yaratmaya devam ediyor.

Gaziantep'te 33 yaşındaki cani koca H.B., boşanma aşamasında olduğu 25 yaşındaki eşi Bilge B.'yi silahla vurarak ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için polis çalışma başlattı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ AĞIR YARALADI

Olay, öğle saatlerinde Kahvelipınar Mahallesi’nde meydana geldi. H.B. ile boşanma aşamasındaki eşi Bilge B. bir araç içerisinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Bilge B., araçtan inerek yolun karşısına geçmek istedi.

6 EL ATEŞ ETTİ, 3 KURŞUN İSABET ETTİ

Bilge B.'nin araçtan inip karşıya geçmeye çalıştığı sırada cani koca H.B., yanında bulunan silahla ateş açtı. Sıkılan 6 kurşundan 3’ü Bilge B.’nin boynuna, karnına ve bacağına isabet etti.

AMBULANSTAKİ EKİP İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Vaka dönüşü olay yerinden tesadüfen geçmekte olan ambulanstaki sağlık ekibi, kanlar içinde kalan Bilge B.’ye ilk müdahaleyi yaptı.

AĞIR YARALANDI, KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Bilge B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, kaçan saldırgan H.B.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu tür vakalar, toplumun ortak vicdanını derinden sarsarken, kadına şiddete karşı önlemlerin artırılması yönündeki tepkileri de her geçen gün büyütüyor. (DHA)