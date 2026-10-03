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Halk TV Türkiye Bolu’da soba yangını: Sıçrayan kıvılcım evi yaktı

Bolu’da soba yangını: Sıçrayan kıvılcım evi yaktı

Bolu’da tek katlı ahşap evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

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Bolu’da soba yangını: Sıçrayan kıvılcım evi yaktı

Bolu'nun Aktaş Mahallesi'nde tek katlı ahşap bir evde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bolu’da tek katlı ahşap evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

Bolu’da soba yangını: Sıçrayan kıvılcım evi yaktı - Resim : 1

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YANGIN KISA SÜREDE FARK EDİLDİ

Yangın, saat 21.15 sıralarında Aktaş Mahallesi Aslan Sokak’taki tek katlı ahşap evde çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR ODA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında evin bir odası yanarak kullanılamaz hale geldi. Yapılan ilk incelemede yangının, sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirlendi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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