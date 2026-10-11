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Halk TV Türkiye Bolu Dağı Tüneli viyadüğünde yolcu otobüsü yandı

Bolu Dağı Tüneli viyadüğünde yolcu otobüsü yandı

Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken yolcular başka bir araçla yollarına devam etti.

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Bolu Dağı Tüneli viyadüğünde yolcu otobüsü yandı

İstanbul-Osmaniye arasında yolculuk eden bir otobüs, Bolu Dağı Tüneli'ne yaklaşırken alev aldı. Yolcular tahliye edildi. İtfaiye yangını söndürdü ama otobüs kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden İstanbul'a seyreden M.B. idaresindeki 01 BGL 591 plakalı yolcu otobüsünde Bolu Dağı Tüneli Viyadükleri kesiminde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bolu Dağı Tüneli viyadüğünde yolcu otobüsü yandı - Resim : 1

HEMEN YOLCULARI TAHLİYE ETTİLER

Duman ve alevleri fark eden otobüs şoförü, aracı sağ şeride çekerek yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Yolcular, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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