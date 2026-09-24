Bodrum Liman Başkanı rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalanmıştı: Tutuklandı, tam 66 bin 280 euro ele geçirildi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bodrum Liman Başkanlığı’ndaki rüşvet iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Rus bir iş insanına ait lüks yatın işlemleri için 12 bin euro rüşvet aldığı iddiasıyla dün seri numarası alınmış paralarla suçüstü yakalanarak gözaltına alınan Bodrum Liman Başkanı Tuncay Aydın, bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan liman çalışanı Ö.Ç. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.

ARAMALARDA YÜKLÜ MİKTARDA PARA ÇIKTI

Şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 66 bin 280 euro, 440 İngiliz sterlini, 660 ABD doları ve 52 bin 200 lira ele geçirildiği bildirildi.

Aramalarda ayrıca rüşvet ve irtikap suçlarıyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen, 5 farklı tekne ismi ile karşılarında para ve altın miktarlarının yazılı olduğu not kağıdı bulundu.

Ekiplerin ayrıca 1 ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 138 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 4 farklı ebatlarda kesici alet ve 8 dijital materyale el koyduğu öğrenildi.

LİMAN BAŞKANI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Bodrum Liman Başkanı Tuncay Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Liman çalışanı Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, rüşvet ve irtikap iddialarının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, para hareketlerinin ve olası diğer bağlantıların tespit edilmesi amacıyla soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, aracı yat şirketi sahibi müşteki T.Ş.’nin Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak ihbarda bulunması üzerine başlatılmıştı. Müşteki T.Ş. ifadesinde Rus iş insanına ait lüks yatın Türkiye’ye her girişinde Liman Başkanı T.A. tarafından 2 bin euro talep edildiğini, 2026 yaz sezonunda yatın 6 kez giriş yapması nedeniyle toplam 12 bin euro istendiğini iddia etmişti.

Müşteki ayrıca geçmiş dönemlerde T.A.’nın çocuğunun sünnet düğünü masraflarını karşıladığını, 2025 yazında ise T.A.’nın yönlendirmesiyle bir tekneden teslim aldığı 500 bin TL’yi ertesi gün Liman Başkanlığı çalışanı Ö.Ç.’nin evine götürerek T.A.’ya iletilmek üzere verdiğini de aktarmıştı.

SERİ NUMARALARI ALINAN PARALARLA SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞTI

Müşteki T.Ş., seri numaraları önceden kayda alınan paralarla Liman Başkanı T.A.’nın makam odasına giderek istenen parayı teslim etti. T.A., seri numaraları alınmış paralarla birlikte suçüstü yakalanarak dün gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen liman çalışanı Ö.Ç. de yine dün ekiplerce yakalandı.