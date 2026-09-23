Bodrum Liman Başkanı rüşvet iddiasıyla suçüstü yakalandı: Tam 12 bin Euro parayla gözaltına alındı!

Bodrum Liman Başkanı Tuncay Aydın, Rus bir iş insanına ait lüks yatın liman giriş işlemleri için rüşvet aldığı iddiasıyla Bodrum Büro Amirliği KOM ekiplerince seri numaraları önceden alınmış paralarla suçüstü yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydın, emniyete götürüldü.

LÜKS YAT GİRİŞLERİNDE TAM 12 BİN EURO RÜŞVET İSTENDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Bodrum'da yat acentesi sahibi Tayfun Şimşek, Rus bir iş insanına ait lüks yatın Bodrum Limanı'ndaki giriş işlemleri sırasında kendisinden para talep edildiğini öne sürerek şikayetçi oldu.

YATIN HER GİRİŞİNDE 2 BİN EURO İSTENDİĞİ DE ÖNE SÜRÜLDÜ

Şimşek ifadesinde, söz konusu yatın Türkiye'ye her girişinde liman başkanlığında üst düzey görevde bulunan T.A.'nın 2 bin Euro istediğini, yatın 2026 yaz sezonunda 6 kez giriş yapması nedeniyle kendisinden toplam 12 bin Euro talep edildiğini iddia etti.

SÜNNET DÜĞÜNÜ MASRAFLARI VE 500 BİN TL'LİK ÇANTA İDDİASI DOSYAYA GİRDİ

Sabah gazetesinin haberine göre, şikayetçinin ayrıca geçmişte T.A.'nın çocuğunun sünnet düğünü masraflarını karşıladığını ve 2025 yazında içerisinde 500 bin TL bulunduğunu öne sürdüğü bir çantayı Liman Başkanlığı görevlilerine teslim ettirdiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

SERİ NUMARALARI ALINAN PARALARLA SUÇÜSTÜ OPERASYONU YAPILDI

Şikayetin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda operasyon için hazırlık yapan ekipler, teslim edilecek paraların seri numaralarını kayıt altına aldı.

Tayfun Şimşek'in seri numaraları belirlenen paralarla T.A.'nın bulunduğu odaya girdiği, paranın teslim edilmesinin ardından ekiplerin harekete geçtiği öğrenildi. Liman başkanlığında üst düzey görevde bulunan T.A., seri numaraları önceden kaydedilen paralarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

EKİPLER LİMAN BAŞKANLIĞI VE ARAÇLARDA ARAMA GERÇEKLEŞTİRDİ

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bodrum Liman Başkanlığı'na operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Liman Başkanlığı içinde ve önündeki park halindeki araçlarda detaylı inceleme yaptı.

ŞÜPHELİ TUNCAY AYDIN'IN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR

Soruşturma kapsamında suçüstü operasyonda ele geçirilen paraların yanı sıra müştekinin geçmiş dönemlere ilişkin para ve menfaat sağlama iddialarının da incelendiği öğrenildi.

T.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği belirtildi.