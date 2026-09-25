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Halk TV Türkiye Bisikletini caddeye park etmek isterken inşaata düştü: Kurtarılamadı

Bisikletini caddeye park etmek isterken inşaata düştü: Kurtarılamadı

Denizli'de kullandığı elektrikli bisikleti caddeye park etmek isteyen 80 yaşındaki emekli çiftçi Cavit Özkan hayatını kaybetti.

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Bisikletini caddeye park etmek isterken inşaata düştü: Kurtarılamadı
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Olay, saat 15.00 sıralarında Turan Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Çiftçi emeklisi Cavit Özkan, caddeye park etmek istediği elektrikli bisikletinin kontrolü kaybetti. Özkan, savrulan elektrikli bisikletiyle 5 metre yükseklikten inşaat temeline düştü.

Bisikletini caddeye park etmek isterken inşaata düştü: Kurtarılamadı - Resim : 1

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cavit Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özkan'ın itfaiye ekipleri tarafından temelden çıkartılan cenazesi, otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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