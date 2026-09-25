Bisikletini caddeye park etmek isterken inşaata düştü: Kurtarılamadı

Olay, saat 15.00 sıralarında Turan Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Çiftçi emeklisi Cavit Özkan, caddeye park etmek istediği elektrikli bisikletinin kontrolü kaybetti. Özkan, savrulan elektrikli bisikletiyle 5 metre yükseklikten inşaat temeline düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Cavit Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özkan'ın itfaiye ekipleri tarafından temelden çıkartılan cenazesi, otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)