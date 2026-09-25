Ege'de korku dolu dakikalar! Araç taşıyan gemi alevlere teslim oldu

Ege Denizi'nde sabah saatlerinde yaklaşık 200 araç taşıyan bir Ro-Ro gemisinde yangın çıktı. Yunanistan bayraklı Blue Carrier 2'nin Mikonos Adası'nın kuzeyinde seyir halindeyken alevlere teslim olduğu olayda, gemide bulunan 29 kişi güvenli şekilde tahliye edildi. Yangının 4 numaralı garajdaki bir kamyondan çıktığı değerlendirilirken, alevlerin diğer bölümlere sıçraması üzerine geniş çaplı müdahale başlatıldı.

Blue Carrier 2, Pire'den Samos Adası'ndaki Vathy Limanı'na doğru ilerlediği sırada yangın alarmıyla karşı karşıya kaldı. Yunan basınındaki bilgilere göre olay, cuma günü saat 08.57 sıralarında geminin Mikonos'un yaklaşık 4,5 deniz mili kuzeyinde bulunduğu sırada meydana geldi.

29 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İlk belirlemelerde yangının geminin 4 numaralı garajında bulunan bir kamyonda başladığı belirtildi. Mürettebat, alevleri geminin kendi yangın söndürme sistemleri ve ekipmanlarıyla kontrol altına almaya çalıştı ancak yangının kısa sürede garajın diğer bölümlerine yayılması üzerine durum ciddi bir hal aldı.

Gemide toplam 166 kamyon ve 29 binek otomobil bulunuyordu. Alevlerin büyümesiyle birlikte tahliye prosedürü devreye alındı. Gemideki 28 mürettebat ile bir kamyon şoförü olmak üzere 29 kişi güvenli biçimde tahliye edilerek Tinos Adası'na götürüldü. Olayda yaralanan olmadığı, tahliye edilenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

"ÇABUK BOTLARI HAZIRLAYIN"

Yangın sırasında gemide yaşananlar da görüntülere yansıdı. Yunan basınında yayımlanan görüntülerde mürettebatın alevlere müdahale etmeye çalıştığı görülürken, telsiz konuşmalarında tahliye hazırlığının başladığı duyuldu.

Yangının şiddetlenmesi üzerine telsizden "Çabuk, botları hazırlayın" talimatının verildiği aktarıldı. Garaj bölümlerinden patlama seslerinin geldiği yönündeki bilgiler üzerine çevrede bulunan gemilerden de yardım istendi.

Yangının kontrol altına alınması için bölgeye Yunan Sahil Güvenlik ve İtfaiye Teşkilatı'na bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Denizden müdahaleye itfaiye botları ve römorkörler katılırken, yangının havadan takip edilmesi amacıyla helikopter ve gözetleme araçları da görevlendirildi.

DENİZ KİRLİLİĞİ İÇİN DE ALARM VERİLDİ

Yangının söndürülmesinin yanı sıra olası deniz kirliliği riskine karşı da geniş kapsamlı önlem alındı. Çevrede bulunan limanların kirlilikle mücadele ekipmanları hazır hale getirildi, özel müdahale gemileri bölgeye sevk edildi.

Yetkililer, yangının henüz tamamen kontrol altına alınamadığını bildirirken, müdahale ekipleri gemideki alevlerin söndürülmesi ve çevrede olası bir kirliliğin önlenmesi için çalışmalarını sürdürdü.

PİRE'DEN YOLA ÇIKMIŞTI

1997 yılında inşa edilen Blue Carrier 2'nin uzunluğu yaklaşık 162,5 metre. Yunanistan bayraklı gemi, perşembe akşamı Pire Limanı'ndan ayrıldı. Sabah saatlerinde Siros'a uğrayan gemi, yangının çıktığı sırada Samos'un Vathy Limanı'na doğru ilerliyordu.

Geminin işletmecisi Attica Ferries, olayın ardından güvenlik prosedürlerinin derhal uygulamaya konulduğunu ve tahliyenin organize şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yangının kesin olarak hangi nedenle çıktığının belirlenmesi için soruşturma başlatılırken, ilk bulgular yangının 4 numaralı garajda bulunan bir kamyondan başlamış olabileceğine işaret etti.