BM'de tansiyonu yükselten Türkiye sözleri! Miçotakis Kıbrıs'ı da masaya koydu

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda yaptığı konuşmada Türkiye ile ilişkilerden Kıbrıs'a, Ege'deki deniz yetki alanlarından Gazze'ye kadar birçok başlıkta mesaj verdi.

"TARİHİN YÜKÜNÜ TAŞIYAN BİR İLİŞKİ"

Türkiye ile Yunanistan arasında son üç yılda ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı güvenin artırılması ve yeni gerilimlerin önlenmesi amacıyla çaba gösterildiğini belirten Miçotakis, Ankara ile ilişkilerin hâlâ hassas bir zeminde ilerlediğini söyledi.

Miçotakis, "Bu hassas bir ilişki. Tarihin yükünü taşıyan bir ilişki" ifadelerini kullanırken, iki ülkenin coğrafi konumları nedeniyle birbirinden ayrılamayacağını vurguladı.

Yunanistan Başbakanı, "Coğrafyamızı değiştiremeyiz. Yan yana yaşamak zorundayız" dedi.

EGE'DE 12 MİL TARTIŞMASI

Miçotakis'in konuşmasında Ege Denizi'ndeki deniz yetki alanları ve karasuları meselesi de önemli yer tuttu.

İki ülke arasındaki sorunların çözümünde Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin esas alınması gerektiğini savunan Miçotakis, uluslararası hukuka vurgu yaptı.

Miçotakis, "Uluslararası hukuka uygun, yasal hakların kullanılmasına karşı savaş tehdidi bulunan bir ortamda ilerleme kaydedilemez" diye konuştu.

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki karasularını 6 milden 12 mile çıkarma hakkı bulunduğunu savunan Atina, bu hakkın uluslararası hukuk tarafından tanındığını belirtiyor. Miçotakis de daha önce yaptığı açıklamalarda Yunanistan'ın karasularını 12 mile kadar genişletme hakkının bulunduğunu ve bunun uygun görülen zamanda kullanılabileceğini söylemişti.

Ankara ise Ege'nin coğrafi yapısı ve Yunanistan'a ait adaların Türkiye kıyılarına yakınlığı nedeniyle böyle bir genişlemenin Türkiye'nin denizlerdeki çıkarlarını ciddi biçimde etkileyeceğini savunuyor. Türkiye, Yunanistan'ın Ege'deki karasularını tek taraflı olarak 12 mile çıkarmasını savaş nedeni sayacağını daha önce açıklamıştı.

KIBRIS'I DA GÜNDEME TAŞIDI

Miçotakis, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin ardından Kıbrıs meselesine de değindi.

Kıbrıs'taki bölünmüşlüğün üzerinden 52 yıl geçtiğini belirten Yunanistan Başbakanı, Türkiye'nin KKTC'deki askeri varlığını eleştirdi.

Miçotakis, "Türkiye'nin Kıbrıs'ı yasa dışı biçimde işgal etmesinin üzerinden 52 yıl geçti ve işgal bugün hâlâ devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs meselesini uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendiren Miçotakis, "Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir ve sonuçları bugün de sürmektedir" dedi.

Miçotakis ayrıca Kıbrıs sorununu Birleşmiş Milletler açısından bir "turnusol testi" olarak tanımladı. Yunanistan Başbakanı'na göre mesele, BM'nin kendi ilkelerini uygulama ve uluslararası hukuka dayalı çözüm üretme kapasitesini de sınayan başlıklardan biri.

"YUNANİSTAN SORUN ÇIKARAN TARAF DEĞİL"

Konuşmasının bir diğer bölümünde Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Ortadoğu'daki ilişkilerine değinen Miçotakis, ülkesinin İsrail'in yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar ile stratejik ilişkiler geliştirdiğini söyledi.

Yunanistan'ın bölgede istikrar sağlayıcı bir rol üstlendiğini savunan Miçotakis, "Biz köprüler kuruyoruz. Sorun çıkaran taraf değiliz" ifadelerini kullandı.

Atina'nın İsrail ve Arap ülkeleriyle aynı anda ilişkiler geliştirmesini bölgesel diplomasi açısından öne çıkaran Miçotakis, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz, Ortadoğu ve Körfez'de istikrar ve barışın unsurlarından biri olduğunu söyledi.

"HAMAS'IN YERİ OLAMAZ"

Miçotakis, konuşmasının Ortadoğu bölümünde Gazze'ye de geniş yer ayırdı.

Gazze'nin geleceğinde Hamas'ın yer almaması gerektiğini savunan Yunanistan Başbakanı, buna karşın bölgenin gelecekte mutlaka Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılar ve bölgede yaşanan gelişmelerden duyduğu endişeyi de dile getiren Miçotakis, "Uluslararası hukuka aykırı olan ve gelecekte kurulacak bir Filistin devletinin yaşayabilirliğini zayıflatan eylemlere izin verilemez" dedi.