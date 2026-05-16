Bir sağanak yağışlı bir güneşli: Meteoroloji hafta sonu için 7 bölgeyi de uyardı

Bir sağanak yağışlı bir güneşli başlayan hafta sonu, 7 bölgede de gün içindeki değişikliklerle bitecek. Meteoroloji fırtına sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için uyardı ancak sıcaklıkların artacağını da açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahmin raporuna göre, Türkiye hafta sonunu değişken bir havayla geçirecek. Bir yanda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, diğer yanda 7 bölgeyi de kapsayan gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarıları yapıldı.

METEOROLOJİ HAFTA SONU İÇİN 7 BÖLGEYİ DE UYARDI

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi, 7 bölge de de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın ise batı kesimlerde güneyli, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Ancak Marmara'nın güneybatısında rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye kadar ulaşabileceği belirtilerek fırtına uyarısı yapıldı.

BİR SAĞANAK YAĞIŞLI BİR GÜNEŞLİ

Hafta sonu boyunca Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana ve Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Paylaşılan saatlik tahmin haritalarına göre hava hareketliliği şu şekilde seyredecek:

  • 16 Mayıs Cumartesi (06:00-12:00): Güne yurdun doğu kesimlerinde (Erzurum, Trabzon, Rize, Artvin hattı) sağanak yağışla başlanırken, batı ve iç kesimlerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

  • 16 Mayıs Cumartesi (12:00-18:00): Yağışlı sistem Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamına yayılacak. Diyarbakır, Batman, Siirt, Hakkari hattı ile Hatay çevresinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

  • 16 Mayıs Cumartesi (18:00-24:00): Yağışlar yurdun en doğusuna çekilirken, aynı anda batıdan yeni bir sistem giriş yapacak. Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir'in kuzey kesimlerinde sağanak başlayacak.

  • 17 Mayıs Pazar (Gece 00:00-06:00): Batıdaki yağışlı kütle genişleyerek Marmara ve Kuzey Ege'yi tamamen kaplayacak. Bu saatlerde Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın hızı 40-60 km/saat seviyesine çıkacak.

  • 17 Mayıs Pazar (Gün Boyu): Yağışlı sistem tüm hızıyla iç kesimlere ilerleyecek. Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri "Kuvvetli Yağış" ve gök gürültülü sağanak uyarısı altında kalacak.

Meteoroloji yetkilileri, yağış anında oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

EGE
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile gece saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

BURDUR °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin kuzeybatı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin (2000 metre) karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin (2000 metre) karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerine kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7, yer yer 8; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerine kadar güneyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, gece saatlerine kadar 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerine kadar güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
