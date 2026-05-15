Zor günleri geride bıraktık daha zorları kapıda! Sıcaklık kavuracak aniden sel basacak

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden (OMÜ) Prof. Dr. Yusuf Demir, Türkiye'nin son 66 yılın en yağışlı dönemini geçirdiğini belirterek yaz ve sonbahar ayları için çarpıcı uyarılarda bulundu. Yağış rejimindeki düzensizliğin küresel iklim değişiminin bir sonucu olduğunu ifade eden Demir, mevcut serin havanın yerini kavurucu sıcaklara ve ani afetlere bırakacağını açıkladı.

ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKTIK DAHA ZORLARI KAPIDA!

Prof. Dr. Yusuf Demir, son 6 ayda Türkiye'nin 2025 yılına göre %25, geçen yılın aynı dönemine göre ise %80 daha fazla yağış aldığını belirtti.

Bu tablonun arkasında Akdeniz üzerindeki sıcak hava dalgaları, jet stream akımlarındaki değişkenlik ve El Nino’dan La Nina’ya geçiş sürecinin olduğunu vurgulayan Demir, sosyal medyadaki "savaş veya dış müdahale" kaynaklı yağış iddialarını yalanladı.

Bu tür iddiaların bilimsel temeli olmadığını söyleyen Demir, bulut tohumlama gibi yöntemlerin bile ancak sınırlı şartlarda %5 ila 20 arasında artış sağlayabileceğini, mevcut durumun tamamen doğal atmosferik süreçlerle ilgili olduğunu ifade etti.

SICAKLIK KAVURACAK ANİDEN SEL BASACAK

Yaz döneminde serin bir iklim beklenmediğini ifade eden Prof. Dr. Demir, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Türkiye'yi aşırı sıcakların ve beraberinde gelen kuraklık riskinin beklediğini dile getirdi.

"Hazıra dağlar dayanmaz" uyarısında bulunan Demir, barajlardaki yüksek doluluk oranlarına rağmen su kaynaklarının tasarruflu kullanılması gerektiğini hatırlattı.

Öte yandan, kavurucu sıcaklarla eş zamanlı olarak özellikle Karadeniz gibi bölgelerde bir ayda düşecek yağışın bir saatte düşebileceği ani sel felaketlerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Demir, Amasya örneğinde olduğu gibi barajlardan su salınımı riskine karşı yetkilileri ve halkı dikkatli olmaya çağırdı. (DHA)