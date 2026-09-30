"Bir saate geleceğim" dedi cesedi 9 yıl sonra kimsesizler mezarlığında bulundu

Takvimler 16 Aralık 2017'yi gösteriyordu. Avcılar'daki evinde yalnız olan 22 yaşındaki Oğuzhan Tekin, öğleden sonra saat 15.00 sularında dışarı çıktı. Akşam saat 18.00'de işten dönen baba Adem Tekin, birkaç dakika sonra oğlunu aradı. Telefonun ucundaki genç, dışarıda olduğunu ve bir saate kadar eve geleceğini söyledi. Baba Tekin, "Gelirken 2 ekmek alır mısın?" ricasında bulundu; oğlundan "Tamam baba, alırım" yanıtını aldı.

Ancak eve baktığında zaten ekmek olduğunu fark eden baba, diğer oğluna abisini aramasını, ekmek almasına gerek kalmadığını söyledi. O andan sonra telefona bir daha ulaşılamadı. Bir gencin hayatı ve bir ailenin geleceği, o telefonun kapanmasıyla birlikte koca bir belirsizliğe gömüldü. Aile vakit kaybetmeden Avcılar Merkez Karakolu'na giderek kayıp başvurusunda bulundu.

AYNI İLÇE, AYNI SAHİL, DERİN BİR İHMAL

Karakol ile ailenin evi arasındaki mesafe gibi, olayın düğüm noktası da aynı ilçe sınırları içindeydi. Kayıp başvurusunun üzerinden sadece 12 gün geçmişken, 28 Aralık 2017'de Avcılar sahilinde denizde bir erkek cesedi bulundu.

Kayıp ihbarı yapılan karakol Avcılar'daydı, ailenin evi Avcılar sahilindeydi, ceset de yine Avcılar sahilinde karaya vurmuştu. Ancak kurumlar arasındaki kopukluk nedeniyle bu iki vaka hiçbir zaman yan yana getirilmedi. Kıyıya vuran genç adam, Adli Tıp Kurumu morgunda 15 gün boyunca bekletildi. Sistemde taze bir kayıp başvurusu bulunmasına rağmen aileye tek bir soru dahi sorulmadı, parmak izi veya DNA testi için kimsenin kapısı çalınmadı. Süre dolunca ceset, üzeri "kimsesiz" diye mühürlenerek Kilyos'taki kimsesizler mezarlığına defnedildi.

TERMİNALLERDE VE EKRANLARDA TÜKENEN YILLAR

Oğullarının öldüğünden habersiz olan aile için ise yıllar sürecek bir kâbus başlamıştı. Baba Adem Tekin işini bıraktı; sahil sahil dolaştı, otogarları, havalimanlarını aradı, televizyon programlarına çıkarak bir ipucu bulmaya çalıştı. O günleri anlatan acılı baba, sistemin çaresiz bıraktığı yıllarını şu sözlerle dile getirdi:

"Gitmediğimiz yer kalmadı. Ben yıllarca çalışmadım. Sahilleri dolaştım, otogarları, havalimanlarını gezdim, televizyon programlarına katıldım. Çocuğum herhangi birinden kaçan, düşmanı ya da bir husumetlisi olan biri değildi. Kendi işinde gayet temiz, spora gidip gelen bir çocuktu. Gayrimeşru işleri de yoktu."

Yıllar boyunca savcılığa dilekçeler veren baba Tekin; HTS kayıtlarının çıkarılmasını, güvenlik kameralarının taranmasını, gümrük kapılarının ve hastanelerin incelenmesini talep etti. Ancak çabaları karşılıksız kaldı, tek bir resmi yanıt bile alamadı.

YÜZDE 99,9 DNA EŞLEŞMESİ

Ailenin feryadı ancak yıllar sonra, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nin tozlu dosyaları raftan indirmesiyle karşılık buldu. Polis, geçtiğimiz günlerde aileyi arayarak 2017'de Avcılar sahilinde bir ceset bulunduğunu, Adli Tıp'ta bekletildikten sonra kimsesizler mezarlığına gömüldüğünü haber verdi.

22 Eylül'de Adli Tıp Kurumu'na çağrılan baba Adem Tekin ve kardeşi Tunahan Tekin'den DNA örnekleri alındı. Yapılan eşleştirme sonucunda mezardaki cenazenin yüzde 99,9 oranında Oğuzhan Tekin'e ait olduğu kesinleşti. 29 Eylül'de detaylı işlem için yeniden kuruma çağrılan aile, evlatlarının 9 yıldır kendi ihbar kayıtlarına rağmen bir kimsesizler mezarlığında yattığını öğrenince isyan etti.

Baba Adem Tekin, sisteme ve sorumlulara olan tepkisini şu sözlerle haykırdı:

"Oğlumun cesedinin bulunduğu yer Avcılar sahil, oturduğumuz yer Avcılar sahil, şikayette bulunduğumuz yer Avcılar Merkez Karakolu. Bunlara ifade vermemize rağmen bize hiçbir bilgi verilmedi. Meğer oğlumuz 9-10 sene önce bulunmuş, defnedilmiş. Benden bugün DNA testi istiyorlar; o gün 12 gün sonra bulunduğunda da isteyebilirlerdi. 'Bir kayıp ilanın var, bir cenaze bulduk, gel bir test ver' diyebilirlerdi. Benim çocuğum niye 10 yıl boyunca kimsesizler mezarlığında yatsın?"

ÖLÜM SEBEBİ MEÇHUL

Olayın üzerindeki sis perdesi DNA eşleşmesiyle de aralanmadı. Dosyayı inceleyen aile, hazırlanan otopsi raporunda ölüm sebebinin dahi belirlenemediğini gördü. Evladının cinayete mi kurban gittiği, kaza sonucu mu denize düştüğü, yoksa intihar mı ettiği sorularının tamamı cevapsız bırakılmıştı. Yeniden otopsi yapılmasını talep eden baba Tekin, "Otopsi raporunda ölüm sebebi belli değil. Neden belli değil? İntihar mı? Başkası tarafından itildi mi? Kazayla denize mi düştü? Bundan herhangi bir şey çıkmamış" diyerek soruşturmanın baştan savma kapatılmasına dikkat çekti.

Kardeşi Tunahan Tekin ise yapılan bu ağır ihmalin cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"28 Aralık'ta cesedi bulunduğu halde, sistemde ihbarımız olmasına rağmen bize en ufak bir haber bile verilmiyor. Bu haber bize neden verilmedi ve neden kimsesiz bir şekilde defnedildi? Bir ihmal uğruna 9-10 sene biz neden bunu bekledik? Neden DNA testini bize baştan yaptırmadılar? 2017'de bu cenaze bize teslim edilseydi kendi ellerimizle defnederdik. Çünkü o kimsesiz değil; onun bir ailesi var, her zaman da vardı. O dönemde bu dosyayla kim ilgilendiyse, hepsinden kesinlikle şikayetçiyiz."

Oğuzhan Tekin'in kaybolduğu sahil ile kıyıya vurduğu sahil arasındaki birkaç kilometrelik mesafe, sistemin ihmalkarlığı yüzünden 9 yıllık bir ızdıraba dönüştü. Şimdi Tekin ailesi, cenazesine ancak yıllar sonra ulaşabildikleri evlatlarının ölümünün aydınlatılmasını ve onu kimsesizler mezarlığına mahkûm eden sorumluların hesap vermesini bekliyor.